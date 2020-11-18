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Головко: Обидно, что словосочетание "динамовское сердце" уже стало ругательным

Премьер-лига
(3 голосов)

Специалист высказался о тренерском вопросе в Динамо

Головко: Обидно, что словосочетание "динамовское сердце" уже стало ругательным
Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко, который сейчас работает с "Кремнем", поделился своим мнением о кадровой ситуации в киевском "Динамо".

"В "Динамо" сватают всех динамовцев, которые где-то как-то держат рамку. Тренировать "Динамо" — это честь, но он должен быть готов. Рисковать — нельзя. Не могу сказать, что где-то рисковали, когда назначали предыдущих тренеров. Главный пример отсутствия риска — это Ребров. Он знал изнутри всю ситуацию и как это работает. А не просто брать динамовца, еще это ругательное уже слово "динамовское сердце", которое почему-то приобрело нарицательный эффект.

Меня это с одной стороны обижает. В этом ничего плохого нет, что человек болеет за клуб и знает, как надо работать, но клуб уже другой, а он не может с этим смириться и пытается вернуть прошлое. Любой тренер или функционер, который там работает, — не понимает, что мир изменился. Никому это неинтересно. Нужно двигаться вперед. Поэтому приход Луческу или другого тренера — это эмоции. Если это работает — вперед! Это был хайп и круто со стороны президента. Я набрал попкорна и ждал, что же это будет", - сказал Головко.

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В статье: Мирча Луческу Кремень (Кременчуг) Александр Головко Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
18.11.2020 в 18:30
Александр Головко - хороший человек. Понятно, что он был прекрасным футболистом, а сейчас интересный и перспективный тренер. Но судя по тому как он говорит - он интеллигентный и хороший человек. И это делает ему честь.
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маклауд (Украина)
18.11.2020 в 18:04
Ну, для дурачков любое упоминание Динамо оскорбительно, но не нужно равняться на умственно-отсталых!)
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