Головко: Обидно, что словосочетание "динамовское сердце" уже стало ругательным

Бывший главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко, который сейчас работает с "Кремнем", поделился своим мнением о кадровой ситуации в киевском " Динамо ".

"В "Динамо" сватают всех динамовцев, которые где-то как-то держат рамку. Тренировать "Динамо" — это честь, но он должен быть готов. Рисковать — нельзя. Не могу сказать, что где-то рисковали, когда назначали предыдущих тренеров. Главный пример отсутствия риска — это Ребров. Он знал изнутри всю ситуацию и как это работает. А не просто брать динамовца, еще это ругательное уже слово "динамовское сердце", которое почему-то приобрело нарицательный эффект.

Меня это с одной стороны обижает. В этом ничего плохого нет, что человек болеет за клуб и знает, как надо работать, но клуб уже другой, а он не может с этим смириться и пытается вернуть прошлое. Любой тренер или функционер, который там работает, — не понимает, что мир изменился. Никому это неинтересно. Нужно двигаться вперед. Поэтому приход Луческу или другого тренера — это эмоции. Если это работает — вперед! Это был хайп и круто со стороны президента. Я набрал попкорна и ждал, что же это будет", - сказал Головко.