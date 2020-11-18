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Кудрик: Мариуполю будет тяжело. Рух будет биться до конца

Премьер-лига
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УПЛ возобновится уже в пятницу

Кудрик: Мариуполю будет тяжело. Рух будет биться до конца
Новина українською

Вратарь "Мариуполя" Олег Кудрик в интервью Футбол NEWS рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура УПЛ с "Рухом".

"Да, где-то у них не получается сейчас, но видно, как эта команда прибавляет. С каждой игрой они выглядят все лучше и лучше. Думаю, будет интересная игра.

Мы настраиваемся только на победу, как и они. Конечно, если бы были болельщики "Руха" нам было бы еще тяжелее. Львовские команды всегда славились своими бойцовскими качествами.

Будет тяжело, они будут биться до конца. Мы выйдем на игру настроены и постараемся отдать все свои силы на поле, чтобы победить", - сказал Кудрик.

Напомним, что матч "Рух" – "Мариуполь" состоится в пятницу 20 ноября и начнется в 19:00.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Олег Кудрик
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Источник:
ТК Футбол

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