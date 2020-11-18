Манор Соломон рассказал, почему сорвался его переход в Манчестер Сити

Хавбек " Шахтера " Манор Соломон рассказал, почему в 2017 году сорвался его переход в "Манчестер Сити".

"Они ("Манчестер Сити") очень хотели меня, мы провели встречу, но, к сожалению, не получилось.

Потом я играл против них с "Шахтером", и мы провели хороший матч, но так и не смогли выйти из группы. Это было особенно чувство, сыграть против "Манчестер Сити" и Пепа Гвардиолы и забить им гол.

Европейские клубы не считают чемпионат Израиля сильным, поэтому не покупают оттуда игроков за большие суммы. Владелец "Маккаби" Петах-Тиква хотел за меня выручить 5 млн евро, а когда узнал, что это "Сити" – попросил 10 млн евро", – сказал Соломон.