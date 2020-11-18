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Манор Соломон рассказал, почему сорвался его переход в Манчестер Сити
Горожане интересовались парнем до его перехода в Шахтер
Хавбек "
"Они ("Манчестер Сити") очень хотели меня, мы провели встречу, но, к сожалению, не получилось.
Потом я играл против них с "Шахтером", и мы провели хороший матч, но так и не смогли выйти из группы. Это было особенно чувство, сыграть против "Манчестер Сити" и Пепа Гвардиолы и забить им гол.
Европейские клубы не считают чемпионат Израиля сильным, поэтому не покупают оттуда игроков за большие суммы. Владелец "Маккаби" Петах-Тиква хотел за меня выручить 5 млн евро, а когда узнал, что это "Сити" – попросил 10 млн евро", – сказал Соломон.
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