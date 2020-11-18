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Манор Соломон рассказал, почему сорвался его переход в Манчестер Сити

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане интересовались парнем до его перехода в Шахтер

Манор Соломон рассказал, почему сорвался его переход в Манчестер Сити
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон рассказал, почему в 2017 году сорвался его переход в "Манчестер Сити".

"Они ("Манчестер Сити") очень хотели меня, мы провели встречу, но, к сожалению, не получилось.

Потом я играл против них с "Шахтером", и мы провели хороший матч, но так и не смогли выйти из группы. Это было особенно чувство, сыграть против "Манчестер Сити" и Пепа Гвардиолы и забить им гол.

Европейские клубы не считают чемпионат Израиля сильным, поэтому не покупают оттуда игроков за большие суммы. Владелец "Маккаби" Петах-Тиква хотел за меня выручить 5 млн евро, а когда узнал, что это "Сити" – попросил 10 млн евро", – сказал Соломон.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Манор Соломон
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Источник:
The Guardian

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