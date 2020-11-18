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Русин получил травму во время двухсторонки Динамо
Мирче Луческу не позавидуешь
Сегодня на тренировочной базе киевлян в Вите-Литовской "
Со счетом 3:1 победила условная основа киевлян, игравшая в зеленых манишках. Против них выступал смешанный состав в красных манишках.
По ходу игры из-за повреждения был заменен Назарий Русин. Характер травмы форварда пока уточняется.
Отметим, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в игре 9-го тура против "Шахтера".
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Источник:Динамомания
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