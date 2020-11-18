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Русин получил травму во время двухсторонки Динамо

Премьер-лига
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Русин получил травму во время двухсторонки Динамо
Новина українською

Сегодня на тренировочной базе киевлян в Вите-Литовской "Динамо" провело двухстороннюю игру.

Со счетом 3:1 победила условная основа киевлян, игравшая в зеленых манишках. Против них выступал смешанный состав в красных манишках.

По ходу игры из-за повреждения был заменен Назарий Русин. Характер травмы форварда пока уточняется.

Отметим, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в игре 9-го тура против "Шахтера".

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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