Русин получил травму во время двухсторонки Динамо

Сегодня на тренировочной базе киевлян в Вите-Литовской " Динамо " провело двухстороннюю игру.

Со счетом 3:1 победила условная основа киевлян, игравшая в зеленых манишках. Против них выступал смешанный состав в красных манишках.

По ходу игры из-за повреждения был заменен Назарий Русин. Характер травмы форварда пока уточняется.

Отметим, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в игре 9-го тура против "Шахтера".