Перед матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль

В связи с проблемами в центре обороны " Динамо " в первую команду киевлян был переведен 17-летний защитник Антон Боль.

Не исключено, что Боль примет участие в матче 10-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 21 ноября.

Отметим, что в этом сезоне Боль отыграл 8 матчей (1 гол) за "Динамо" U-19. Еще 3 поединка он провел в составе "Динамо" U-21.