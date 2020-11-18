  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Перед матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян серьезные кадровые проблемы

Перед матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль
Новина українською

В связи с проблемами в центре обороны "Динамо" в первую команду киевлян был переведен 17-летний защитник Антон Боль.

Не исключено, что Боль примет участие в матче 10-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 21 ноября.

Отметим, что в этом сезоне Боль отыграл 8 матчей (1 гол) за "Динамо" U-19. Еще 3 поединка он провел в составе "Динамо" U-21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Антон Боль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kela (Одесса)
18.11.2020 в 20:01
какая Боль, какая Боль, Ингулец - Динамо 5-0
Ответить
0
-1
avatar
Усе буде добре (Київ)
18.11.2020 в 19:59
2020 рік - рік шансів та перспектив...
Ответить
+1
0
Dozenko (NewYork)
18.11.2020 в 19:51
просто больно читать такие новости
Ответить
0
-1
Dozenko (NewYork)
18.11.2020 в 19:50
это боль ...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...