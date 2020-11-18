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Перед матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль
У киевлян серьезные кадровые проблемы
В связи с проблемами в центре обороны "
Не исключено, что Боль примет участие в матче 10-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 21 ноября.
Отметим, что в этом сезоне Боль отыграл 8 матчей (1 гол) за "Динамо" U-19. Еще 3 поединка он провел в составе "Динамо" U-21.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (4)
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Kela (Одесса)
18.11.2020 в 20:01
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0
-1
Усе буде добре (Київ)
18.11.2020 в 19:59
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+1
0
Dozenko (NewYork)
18.11.2020 в 19:51
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0
-1
Dozenko (NewYork)
18.11.2020 в 19:50
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