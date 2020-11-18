Головко: Высказал Суркису свою позицию по работе в Динамо. Он меня услышал, я его услышал

Бывший главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко, который сейчас работает с "Кремнем", рассказал о том, поступало ли ему предложение возглавить киевское " Динамо ".

— Последние 5 лет вас регулярно сватали в тренерское кресло "Динамо"…

— Я общался с Игорем Михайловичем Суркисом. Высказал свою позицию, как я это вижу, по работе. Он меня услышал, я его услышал. И через какое-то время я работаю в "Кремне". Почему? Это тоже шаг, первый шаг. Делать его в "Динамо"? Почему бы и нет? Но опять же таки говорю, что постепенный подход к профессии, к пониманию должен быть именно таким.

— С Игорем Михайловичем у вас недавно был разговор по поводу работы в клубе?

— Весной 2020, но это не работа в клубе. Это просто разговор, я пытался организовать турнир в Херсонской области и спрашивал у него, в каком формате это можно провести, потому что нужна была его помощь. В разговоре просто затронули тему работы.