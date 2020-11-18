Хавбек Миная Снижко: Матч с Днепром-1 будет для меня особенным

Полузащитник " Миная " Александр Снижко поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с "Днепром-1".

"Матч с "Днепром-1", конечно, будет для меня особенным. Но он был бы более принципиальным, если бы днепрянами и дальше руководил тот тренерский штаб, с которыми я провел в команде три сезона. В прошлом сезоне у меня закончился контракт с "Днепром-1", а новый мне не предлагали.

Честно говоря, еще за пару месяцев до этого мне дали понять, что на меня больше не рассчитывают и пришлось искать другой клуб.

Сейчас "Днепром-1" руководит новый тренер. Кстати, я общаюсь и дальше с ребятами из команды и они мне говорят, что нынешний наставник как раз пропагандирует такой стиль футбола, который мне очень импонирует. И мои бывшие одноклубники говорят, что я бы мог себя хорошо у него зарекомендовать.

Но это уже прошлое и не угадаешь как бы все было. Теперь я в "Минае" и рад этому. Я хотел продолжить карьеру в клубе УПЛ. И благодарен тренерскому штабу "Миная" за доверие. Надеюсь принести пользу своему нынешнему клубу.

Мне позвонил Василий Кобин и предложил перейти. Очень хотел играть на уровне УПЛ, поэтому согласился. Здесь есть все для работы: инфраструктура, поля, хорошая команда и квалифицированный тренерский штаб.

А еще мне импонировал стиль игры команды Кобина и это было весомым фактором, почему я здесь. Поэтому буду стараться сделать все возможное, чтобы принести пользу "Минаю". Считаю, что с этим коллективом у нас все получится и мы будем показывать хороший результат", – сказал Снижко.

Напомним, что матч "Минай" - "Днепр-1" состоится в воскресенье 22 ноября и начнется в 14:00.