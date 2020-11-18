Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможет принимать матчи Лиги Европы. В Мариуполе рассказали о ходе работ по реконструкции домашнего стадиона
На стадионе имени Владимира Бойко в ближайшее время будет установлен электроподогрев
"
Недавно на арене полностью сняли старый газон и были заложены трубы для отвода подземных вод. В ближайшее время на стадионе будет установлен электроподогрев. Газон будет наполовину из искусственного покрытия, наполовину - из натурального. Новая арена позволит команде принимать соперников в Лиге Европы на своем поле.
В интервью ТК Футбол менеджер проекта Константин Гнитецкий рассказал о ходе реконструкции мариупольского стадиона.
"На самом деле, это не такой легкий этап как звучит на словах. Мы в первую очередь зависим от погодных условий. Если будет мороз или дождь, это может приостановить работы или помешать на каких-то этапах. Но я думаю, что мы уложимся в график и к концу года поле будет засеяно", - сказал Гнитецкий.
Популярное сейчас
- Футбольный адвокат: Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА
- Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно
- Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО