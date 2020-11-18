Сможет принимать матчи Лиги Европы. В Мариуполе рассказали о ходе работ по реконструкции домашнего стадиона

" Мариуполь " продолжает проводить реконструкцию домашней арены - стадиона имени Владимира Бойко.

Недавно на арене полностью сняли старый газон и были заложены трубы для отвода подземных вод. В ближайшее время на стадионе будет установлен электроподогрев. Газон будет наполовину из искусственного покрытия, наполовину - из натурального. Новая арена позволит команде принимать соперников в Лиге Европы на своем поле.

В интервью ТК Футбол менеджер проекта Константин Гнитецкий рассказал о ходе реконструкции мариупольского стадиона.

"На самом деле, это не такой легкий этап как звучит на словах. Мы в первую очередь зависим от погодных условий. Если будет мороз или дождь, это может приостановить работы или помешать на каких-то этапах. Но я думаю, что мы уложимся в график и к концу года поле будет засеяно", - сказал Гнитецкий.