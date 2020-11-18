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Сборная Украины вернулась в Киев
Осталось ждать решения от УЕФА
Из Цюриха команда вылетела чартерным рейсом, а по прибытию в Киев Андрей Шевченко
Также сразу по прибытии в Борисполь все члены украинской делегации должны сдать ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.
Таким образом, последний сбор национальной команды в 2020 году завершен. Решение по отмененному матчу будет принимать УЕФА.
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