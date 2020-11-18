Сборная Украины вернулась в Киев

Сборная Украины завершила свой последний в 2020 году сбор, вернувшись из Швейцарии с матча Лиги наций, который так и не состоялся из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

Из Цюриха команда вылетела чартерным рейсом, а по прибытию в Киев Андрей Шевченко прокомментировал отмену матча со Швейцарией.

Также сразу по прибытии в Борисполь все члены украинской делегации должны сдать ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Таким образом, последний сбор национальной команды в 2020 году завершен. Решение по отмененному матчу будет принимать УЕФА.