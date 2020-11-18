  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сборная Украины вернулась в Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины вернулась в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось ждать решения от УЕФА

Сборная Украины вернулась в Киев
Новина українською

Сборная Украины завершила свой последний в 2020 году сбор, вернувшись из Швейцарии с матча Лиги наций, который так и не состоялся из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

Из Цюриха команда вылетела чартерным рейсом, а по прибытию в Киев Андрей Шевченко прокомментировал отмену матча со Швейцарией.

Также сразу по прибытии в Борисполь все члены украинской делегации должны сдать ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Таким образом, последний сбор национальной команды в 2020 году завершен. Решение по отмененному матчу будет принимать УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 22:28
Все, Я побежал встречать!!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.11.2020 в 22:37
Хочется свежей короны? :)
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 23:08
Як же ти зможеш розв'язати рукави?
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 22:28
А тем временем Сербия неожиданно подымает настроение, имея по полной паРашу на 42 мин 3:0
Ответить
+4
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 22:32
45 мин настроение ещё лучше 4:0!!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.11.2020 в 22:37
Братушки оказались не братушки? :)
Ответить
0
-1
murdoc (Киев)
18.11.2020 в 22:40
это что получается? ПидаРашка не выходит в Лигу А? ))
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 22:42
Майже, треба щоб мадьяри не програли.
0
0
murdoc (Киев)
18.11.2020 в 22:43
Так якщо програють, то Турки виходять, а москалі пролітають як не крути!
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 22:43
Если проиграют то да.
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 22:46
В случаи поражения паРашки выходят в лигу А либо Венгрия либо Турция. Они сейчас между собой играют
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 22:22
С возвращением. Каким бы не было решение вы все молодцы, что нельзя сказать про нашу ФФУ которая это все допустила.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...