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Соломон забил свой дебютный гол за сборную Израиля
Израильтяне к перерыву обыгрывают шотландцев
Хавбек "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон забил свой первый гол за национальную команду.
Манор вышел в старте на домашний матч Лиги наций с Шотландией и отметился забитым голом на 44-й минуте. К перерыву счет в матче 1:0 в пользу Израиля.
Отметим, что это первый гол израильтянина за свою национальную команду в 14 матчах.
⚽️ GOAL Israel! Manor Solomon 44' (1-0) #ISRSCOpic.twitter.com/KN8FlGeFcC— noobfcb (@noobfcb) November 18, 2020
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Комментарии (5)
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grassion (Харьков)
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Fontango (Kharkov)
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djumba (Мелитополь)
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Очманілий Заєць (Odessa)
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Siren05 (Мариуполь)
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