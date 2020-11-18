Соломон забил свой дебютный гол за сборную Израиля

Хавбек "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон забил свой первый гол за национальную команду.

Манор вышел в старте на домашний матч Лиги наций с Шотландией и отметился забитым голом на 44-й минуте. К перерыву счет в матче 1:0 в пользу Израиля.

Отметим, что это первый гол израильтянина за свою национальную команду в 14 матчах.