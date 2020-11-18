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Соломон забил свой дебютный гол за сборную Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

Израильтяне к перерыву обыгрывают шотландцев

Соломон забил свой дебютный гол за сборную Израиля
Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон забил свой первый гол за национальную команду.

Манор вышел в старте на домашний матч Лиги наций с Шотландией и отметился забитым голом на 44-й минуте. К перерыву счет в матче 1:0 в пользу Израиля.

Отметим, что это первый гол израильтянина за свою национальную команду в 14 матчах.

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В статье: Израиль Шотландия Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (5)
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grassion (Харьков)
18.11.2020 в 23:28
"...вышел в старте на домашний матч Лиги наций со Швейцарией..." Сырники уже в Израиле?
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Fontango (Kharkov)
18.11.2020 в 23:28
Манор вышел в старте на домашний матч Лиги наций со Швейцарией и отметился... Редакция как всегда чудит!))) Исправьте на Шотландию, комики!)))
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djumba (Мелитополь)
18.11.2020 в 23:30
да ладно, запарили просто уже швейцарцы эти, в редакции тоже ведь люди работают)))
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Очманілий Заєць (Odessa)
18.11.2020 в 23:25
Талановитий хлопець. Працюватиме - далеко піде.
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Siren05 (Мариуполь)
18.11.2020 в 23:12
Хорошо сыграл, технично!
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