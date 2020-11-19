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Игрок Александрии "лечится" от звездной болезни просмотром матчей АПЛ и Примеры
Вот так надо бороться!
Атакующий хавбек "
Наверное, у каждого такое бывает. В 24-25 лет - это уже редкость, ведь есть определенный опыт. А когда только дебютировал в УПЛ, то поступают звонки, все интересуются, поздравляют - такие моменты сбивают.
Как с этим бороться? Больше смотреть футбол, не только украинский. Включил чемпионат Англии или Испании - вот так надо бороться! Посмотрел, как люди играют - и сразу опустился на землю.
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Источник:Олександрія
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