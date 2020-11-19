Игрок Александрии "лечится" от звездной болезни просмотром матчей АПЛ и Примеры

Атакующий хавбек " Александрии " Максим Третьяков рассказал о собственном рецепт, как бороться со звездной болезнью.

Наверное, у каждого такое бывает. В 24-25 лет - это уже редкость, ведь есть определенный опыт. А когда только дебютировал в УПЛ, то поступают звонки, все интересуются, поздравляют - такие моменты сбивают.

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