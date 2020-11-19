Премьер-лига
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У Мариуполя две потери перед матчем с Рухом
Из-за коронавируса
В очередном матче УПЛ с "Рухом" на выезде "
Нападающий Даниил Сикан и полузащитник Артем Бондаренко накануне в молодежной сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19 и сейчас - на карантине.
Матч "Рух" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 20 ноября. Начало матча в 19:00.
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Комментарии (2)
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fabo24
19.11.2020 в 11:25
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Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 10:54
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Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 09:15
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