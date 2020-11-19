  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У Мариуполя две потери перед матчем с Рухом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Мариуполя две потери перед матчем с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за коронавируса

У Мариуполя две потери перед матчем с Рухом
Новина українською

В очередном матче УПЛ с "Рухом" на выезде "Мариуполю" не помогут двое игроков.

Нападающий Даниил Сикан и полузащитник Артем Бондаренко накануне в молодежной сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19 и сейчас - на карантине.

Матч "Рух" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 20 ноября. Начало матча в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Даниил Сикан Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo24
19.11.2020 в 11:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 10:54
Исправили, уже хорошо!
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 09:15
Неясно. Если 19-го, то четверг. Если пятница, то 20-ое. Однако!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...