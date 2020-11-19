Манор Соломон рассказал о своих качествах, из-за которых Шахтер выкупил его контракт

Атакующий хавбек " Шахтера " Манор Соломон рассказал о взаимодействии на поле с бразильскими легионерами донецкого клуба.

У бразильцев свой стиль: им нравится вести мяч, фокусироваться. Думаю, "Шахтер" купил меня, потому что у меня тоже есть эти навыки и качества.

Мне очень нравится играть с ними, но сначала было немного сложно, потому что мне нужно было адаптироваться. Сейчас мне нравится играть с ними в атаке. Мне в целом нравится их игра.

Я начал участвовать в этом, и это действительно помогло мне. Здесь, в "Шахтере", я многому научился у выдающихся игроков, цитирует игрока Guardian.