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Манор Соломон рассказал о своих качествах, из-за которых Шахтер выкупил его контракт
Рассказал о бразильцах в команде
Атакующий хавбек "
У бразильцев свой стиль: им нравится вести мяч, фокусироваться. Думаю, "Шахтер" купил меня, потому что у меня тоже есть эти навыки и качества.
Мне очень нравится играть с ними, но сначала было немного сложно, потому что мне нужно было адаптироваться. Сейчас мне нравится играть с ними в атаке. Мне в целом нравится их игра.
Я начал участвовать в этом, и это действительно помогло мне. Здесь, в "Шахтере", я многому научился у выдающихся игроков, цитирует игрока Guardian.
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