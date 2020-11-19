  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Манор Соломон рассказал о своих качествах, из-за которых Шахтер выкупил его контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манор Соломон рассказал о своих качествах, из-за которых Шахтер выкупил его контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Рассказал о бразильцах в команде

Манор Соломон рассказал о своих качествах, из-за которых Шахтер выкупил его контракт
Новина українською

Атакующий хавбек "Шахтера" Манор Соломон рассказал о взаимодействии на поле с бразильскими легионерами донецкого клуба.

У бразильцев свой стиль: им нравится вести мяч, фокусироваться. Думаю, "Шахтер" купил меня, потому что у меня тоже есть эти навыки и качества.

Читайте такжеСоломон забил свой дебютный гол за сборную Израиля

Мне очень нравится играть с ними, но сначала было немного сложно, потому что мне нужно было адаптироваться. Сейчас мне нравится играть с ними в атаке. Мне в целом нравится их игра.

Я начал участвовать в этом, и это действительно помогло мне. Здесь, в "Шахтере", я многому научился у выдающихся игроков, цитирует игрока Guardian.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Бразильцы Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 09:12
Мабуть через те, що він єврей.
Ответить
0
0
aleks68
19.11.2020 в 10:15
тупая жертва аборта.почему тогда лижешь еврею суркису?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...