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Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире
Голландские, бразильские и австрийские
Вингер киевского "
Рейтинг составлял немецкий Transfermarkt.
Рейтинг самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг:
1. Давид Нерес ("Аякс") - 36 млн евро
2. Андре Онана ("Аякс") - 36
3. Малком ("Зенит") - 30
4. Хесус Корона ("Порту") - 30
5. Алекс Гримальдо ("Бенфика") - 28
6. Николас Тальяфико ("Аякс") - 28
7. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25
8. Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург") - 25
9. Дониелл Маллен (ПСВ) - 25
10. Никола Влашич (ЦСКА) - 25
...
27. Душан Тадич ("Аякс") - 20
28. Виктор Цыганков ("Динамо") - 19
29. Оскар ("Шанхай СИПГ") - 19
30. Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд") - 18,5
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