  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире

Премьер-лига
(2 голосов)

Голландские, бразильские и австрийские

Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков попал в топ-30 самых дорогих игроков лиг мира вне топ-5.

Рейтинг составлял немецкий Transfermarkt.

Рейтинг самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг:

1. Давид Нерес ("Аякс") - 36 млн евро
2. Андре Онана ("Аякс") - 36
3. Малком ("Зенит") - 30
4. Хесус Корона ("Порту") - 30
5. Алекс Гримальдо ("Бенфика") - 28
6. Николас Тальяфико ("Аякс") - 28
7. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25
8. Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург") - 25
9. Дониелл Маллен (ПСВ) - 25
10. Никола Влашич (ЦСКА) - 25
...
27. Душан Тадич ("Аякс") - 20
28. Виктор Цыганков ("Динамо") - 19
29. Оскар ("Шанхай СИПГ") - 19
30. Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд") - 18,5

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) УПЛ Виктор Цыганков transfermarkt
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo24
19.11.2020 в 11:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...