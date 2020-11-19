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Главный тренер Александрии рассказал о подготовке к поединку с Шахтером
Уже в субботу
Владимир Шаран, коуч "
Сбор? Хотелось бы зимой провести, но и то, что зимой - тоже под вопросом сегодня из-за коронавируса.
Работали в двухразовом режиме, сейчас - в одноразовом. И на этой неделе непосредственно готовимся к "Шахтеру".
Погодные условия более-менее нормальные. Вижу, что ребята работают с желанием и с нетерпением ждут поединка с чемпионом.
Поединок "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.
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