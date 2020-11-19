  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Главный тренер Александрии рассказал о подготовке к поединку с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Александрии рассказал о подготовке к поединку с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Уже в субботу

Главный тренер Александрии рассказал о подготовке к поединку с Шахтером
Новина українською

Владимир Шаран, коуч "Александрии", рассказал, как во время паузы на матчи сборных тренировалась его команда.

Сбор? Хотелось бы зимой провести, но и то, что зимой - тоже под вопросом сегодня из-за коронавируса.

Работали в двухразовом режиме, сейчас - в одноразовом. И на этой неделе непосредственно готовимся к "Шахтеру".

Погодные условия более-менее нормальные. Вижу, что ребята работают с желанием и с нетерпением ждут поединка с чемпионом.

Поединок "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...