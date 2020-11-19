Главный тренер Александрии рассказал о подготовке к поединку с Шахтером

Владимир Шаран, коуч " Александрии ", рассказал, как во время паузы на матчи сборных тренировалась его команда.

Сбор? Хотелось бы зимой провести, но и то, что зимой - тоже под вопросом сегодня из-за коронавируса.

Работали в двухразовом режиме, сейчас - в одноразовом. И на этой неделе непосредственно готовимся к "Шахтеру".

Погодные условия более-менее нормальные. Вижу, что ребята работают с желанием и с нетерпением ждут поединка с чемпионом.