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Головко - Шапаренко. Тренер раскритиковал хавбека Динамо и сборной Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

"Стоит на мышцах, которые не готовы"

Головко - Шапаренко. Тренер раскритиковал хавбека Динамо и сборной Украины
Новина українською

Александр Головко, экс-наставник молодежной сборной Украины (2015-2018), бывший тренер юношеских сборных 2007-2015 годов, а ныне - коуч "Кремня" из Первой лиги, охарактеризовал бывшего подопечного, игрока "Динамо" и национальной сборной - полузащитника Николая Шапаренко.

- О Шапаренко вы говорили, что из него сделали топа, которым он не является.

- Это ожидание. Если футболист выпадает из каких-то общих норм украинского футбола: мобильный, отбирает центр поля с агрессией и мощью, это не к Шапаренко. Он с этой канвы выпал, и сейчас все думают, что будет ...А не будет ничего, потому что у него есть ум, но он пока стоит на мышцах, которые не готовы. У него был прыжок, с которым он не справлялся. Большие ожидания, непонимание со стороны тренера. Это тоже фактор.

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- У вас с ним были разговоры?

- Требования у меня были другие. Не знаю, какие у него они были в "Динамо". Но приезжать в сборную с тем отношением, которое у него было в клубе ...Я сразу не допускал такого. Обиды, недоразумения какие-то. Я ему сразу сказал, что тренер не враг сам себе, он не поставит игрока, который хуже, чтобы просто наказать другого. Это бред! Значит, какое-то несоответствие нормам, а у нас они свои, и, если ты их будешь выполнять, значит будем так и делать.

Одно дело, когда не удается. Я ему говорю: "Ничего, кроме футбольного поля у тебя нет: ни папы, ни мамы, ни разговоров. Иди и начни думать о футболе. Не ищи проблем там, где их нет. И тренер должен тебе давать право на ошибку, просто в "Динамо" и "Шахтере" их мало дают".

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В статье: молодежная сборная Украины Александр Головко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Sportarena

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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
19.11.2020 в 13:42
Пока его никто не покупает...но Шапаренко растет понемногу...Луческу ему доверяет и это правильно...А обгаживать его незачто...Время покажет кто есть кто..
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+1
0
vgolovan (полтава)
19.11.2020 в 13:29
головко хочет показать что он супер тренер и большой специалист но в данный момент шапаренко один из лутших полузащитников украины а расказывать сказки и показывать какой он умный это легче всего
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+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
19.11.2020 в 13:39
штааа??? какой он лучший? против команд что сидят в штрафной своей 11 человек? и катать в центре в кругу??? Есть потенциал, но он относится пока по-детски чуть и нет чего-то такого стержня у него и агрессии.
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+1
-1
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genpet (Николаев)
19.11.2020 в 12:43
Согласен с Головко. Парня захвалили, а он просто игрок среднего уровня и не тянет на роль мотора команды. В игре он как-то эпизодами выделяется, потом его накрыли, он в тень. Нет в нем спортивной злости, характера бойца, а техническая подготовка далека от звезд европейского уровня. Надо работать еще и работать, чтобы претендовать на роль лидера команды
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+2
-4


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