Головко - Шапаренко. Тренер раскритиковал хавбека Динамо и сборной Украины

Александр Головко, экс-наставник молодежной сборной Украины (2015-2018), бывший тренер юношеских сборных 2007-2015 годов, а ныне - коуч "Кремня" из Первой лиги, охарактеризовал бывшего подопечного, игрока "Динамо" и национальной сборной - полузащитника Николая Шапаренко.

- О Шапаренко вы говорили, что из него сделали топа, которым он не является.

- Это ожидание. Если футболист выпадает из каких-то общих норм украинского футбола: мобильный, отбирает центр поля с агрессией и мощью, это не к Шапаренко. Он с этой канвы выпал, и сейчас все думают, что будет ...А не будет ничего, потому что у него есть ум, но он пока стоит на мышцах, которые не готовы. У него был прыжок, с которым он не справлялся. Большие ожидания, непонимание со стороны тренера. Это тоже фактор.

- У вас с ним были разговоры?

- Требования у меня были другие. Не знаю, какие у него они были в "Динамо". Но приезжать в сборную с тем отношением, которое у него было в клубе ...Я сразу не допускал такого. Обиды, недоразумения какие-то. Я ему сразу сказал, что тренер не враг сам себе, он не поставит игрока, который хуже, чтобы просто наказать другого. Это бред! Значит, какое-то несоответствие нормам, а у нас они свои, и, если ты их будешь выполнять, значит будем так и делать.

Одно дело, когда не удается. Я ему говорю: "Ничего, кроме футбольного поля у тебя нет: ни папы, ни мамы, ни разговоров. Иди и начни думать о футболе. Не ищи проблем там, где их нет. И тренер должен тебе давать право на ошибку, просто в "Динамо" и "Шахтере" их мало дают".