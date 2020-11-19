Как Владимир Шаран оправился от COVID-19 за 5 дней

Главный тренер " Александрии " Владимир Шаран поделился своей историей, как он сдавал ПЦР-тесты на COVID-19, когда в клубе была вспышка коронавируса, - отметил ТК Футбол.

Именно тогда перерыв был. И показал мне положительный результат. Но где-то через 5 дней - был уже отрицательный.

Такие колебания. Но я ничего не чувствовал - без симптомов.