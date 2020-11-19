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Как Владимир Шаран оправился от COVID-19 за 5 дней
То положительный, то отрицательный тест
Главный тренер "
Именно тогда перерыв был. И показал мне положительный результат. Но где-то через 5 дней - был уже отрицательный.
Такие колебания. Но я ничего не чувствовал - без симптомов.
В клубе переболели 27 человек.
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Источник:Футбол News
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