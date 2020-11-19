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Как Владимир Шаран оправился от COVID-19 за 5 дней

Премьер-лига
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То положительный, то отрицательный тест

Как Владимир Шаран оправился от COVID-19 за 5 дней
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился своей историей, как он сдавал ПЦР-тесты на COVID-19, когда в клубе была вспышка коронавируса, - отметил ТК Футбол.

Именно тогда перерыв был. И показал мне положительный результат. Но где-то через 5 дней - был уже отрицательный.

Такие колебания. Но я ничего не чувствовал - без симптомов.

В клубе переболели 27 человек.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия коронавирус
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Источник:
Футбол News

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