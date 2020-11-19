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Тренер Руха дал оценку Мариуполю
Описал изменения от Маркевича-младшего
Александр Грицай, старший тренер "
Помощник Ивана Федыка поделился впечатлениями о сопернике.
Во время паузы в чемпионате мы провели двустороннюю игру между собой. Сделали определенный анализ и готовимся к "Мариуполю".
Приазовцы достаточно омолодили свою команду в этом сезоне. В "Мариуполь" пришли немало скоростных футболистов. В целом это хорошо организованная команда. В этой игре на первый план выйдет самоотдача игроков на поле - как в атаке, так и в обороне. Мы должны дорожить моментами. Хочется пожелать нашей команде успеха и везения.
Противостояние между "Рухом" и "Мариуполем" состоится в пятницу, 20 ноября, в 19:00 на "Арене Львов".
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