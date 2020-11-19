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Тренер Руха дал оценку Мариуполю

Премьер-лига
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Описал изменения от Маркевича-младшего

Тренер Руха дал оценку Мариуполю
Новина українською

Александр Грицай, старший тренер "Руха", прокомментировал предстоящее противостояние в УПЛ с "Мариуполем".

Помощник Ивана Федыка поделился впечатлениями о сопернике.

Во время паузы в чемпионате мы провели двустороннюю игру между собой. Сделали определенный анализ и готовимся к "Мариуполю".

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Приазовцы достаточно омолодили свою команду в этом сезоне. В "Мариуполь" пришли немало скоростных футболистов. В целом это хорошо организованная команда. В этой игре на первый план выйдет самоотдача игроков на поле - как в атаке, так и в обороне. Мы должны дорожить моментами. Хочется пожелать нашей команде успеха и везения.

Противостояние между "Рухом" и "Мариуполем" состоится в пятницу, 20 ноября, в 19:00 на "Арене Львов".

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В статье: ФК Мариуполь Александр Грицай УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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