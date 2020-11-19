Тренер Руха дал оценку Мариуполю

Александр Грицай, старший тренер " Руха ", прокомментировал предстоящее противостояние в УПЛ с "Мариуполем".

Помощник Ивана Федыка поделился впечатлениями о сопернике.

Во время паузы в чемпионате мы провели двустороннюю игру между собой. Сделали определенный анализ и готовимся к "Мариуполю".

Приазовцы достаточно омолодили свою команду в этом сезоне. В "Мариуполь" пришли немало скоростных футболистов. В целом это хорошо организованная команда. В этой игре на первый план выйдет самоотдача игроков на поле - как в атаке, так и в обороне. Мы должны дорожить моментами. Хочется пожелать нашей команде успеха и везения.