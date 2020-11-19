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Выбрал любимый номер. Новичок-нападающий ПФК Львов прокомментировал свой переход

Премьер-лига
(1 голосов)

Может дебютировать уже в воскресенье

Выбрал любимый номер. Новичок-нападающий ПФК Львов прокомментировал свой переход
Новина українською

Новичок ПФК "Львов" нападающий Юрий Захаркив в разговоре с ТК Футбол высказался о подписании контракта с новым клубом.

Подписали контракт на три года. Договаривались, можно сказать, недолго. Выбрал номер, который у меня всегда, 45-й.

В 10 туре УПЛ ПФК "Львов" сыграет в воскресенье, 22 ноября, на выезде из черниговской "Десной". Матч начнется в 17:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Юрий Захаркив ПФК Львов
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Источник:
Футбол News

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