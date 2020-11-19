Выбрал любимый номер. Новичок-нападающий ПФК Львов прокомментировал свой переход

Новичок ПФК " Львов " нападающий Юрий Захаркив в разговоре с ТК Футбол высказался о подписании контракта с новым клубом.

Подписали контракт на три года. Договаривались, можно сказать, недолго. Выбрал номер, который у меня всегда, 45-й.

В 10 туре УПЛ ПФК "Львов" сыграет в воскресенье, 22 ноября, на выезде из черниговской "Десной". Матч начнется в 17:00.