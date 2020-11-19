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Выбрал любимый номер. Новичок-нападающий ПФК Львов прокомментировал свой переход
Может дебютировать уже в воскресенье
Новичок ПФК "
Подписали контракт на три года. Договаривались, можно сказать, недолго. Выбрал номер, который у меня всегда, 45-й.
В 10 туре УПЛ ПФК "Львов" сыграет в воскресенье, 22 ноября, на выезде из черниговской "Десной". Матч начнется в 17:00.
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Источник:Футбол News
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