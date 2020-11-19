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Главный тренер Олимпика сдал положительный тест на COVID-19
Игорь Климовский уходит на самоизоляцию
Донецкий "Олимпик" 18 ноября объявил о том, что в команде произошла вспышка коронавируса. Сейчас команда не в состоянии полноценно готовиться к матчу с "Зарей".
Как пишет Meta-ratings.com.ua, кроме нескольких заболевших игроков донетчан, положительный тест на коронавирус сдал главный тренер команды Игорь Климовский.
Таким образом, у "Олимпика" нет возможности собрать полноценный состав на матч с луганчанами. В этой связи клуб обратился в УПЛ и УАФ с просьбой рассмотреть возможность перенести игру ближайшего тура на другой день
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