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Главный тренер Олимпика сдал положительный тест на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Климовский уходит на самоизоляцию

Главный тренер Олимпика сдал положительный тест на COVID-19
Новина українською

Донецкий "Олимпик" 18 ноября объявил о том, что в команде произошла вспышка коронавируса. Сейчас команда не в состоянии полноценно готовиться к матчу с "Зарей".

Как пишет Meta-ratings.com.ua, кроме нескольких заболевших игроков донетчан, положительный тест на коронавирус сдал главный тренер команды Игорь Климовский.

Таким образом, у "Олимпика" нет возможности собрать полноценный состав на матч с луганчанами. В этой связи клуб обратился в УПЛ и УАФ с просьбой рассмотреть возможность перенести игру ближайшего тура на другой день

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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