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"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных" - Олександрия настраивается на матч с Шахтером

Премьер-лига
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Максим Третьяков рассказал о настрое горожан

"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных" - Олександрия настраивается на матч с Шахтером
Новина українською

Атакующий хавбек "Александрии" Максим Третьяков в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ С "Шахтером".

"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных. Конечно, нам они прилагаются за положительный результат. У нас хорошее настроение и мы готовы дать бой "Шахтеру", - сказал Третьяков.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Максим Третьяков
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Источник:
ТК Футбол

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