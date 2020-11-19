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"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных" - Олександрия настраивается на матч с Шахтером
Максим Третьяков рассказал о настрое горожан
Атакующий хавбек "
"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных. Конечно, нам они прилагаются за положительный результат. У нас хорошее настроение и мы готовы дать бой "Шахтеру", - сказал Третьяков.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.
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Источник:ТК Футбол
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