"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных" - Олександрия настраивается на матч с Шахтером

Атакующий хавбек " Александрии" Максим Третьяков в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ С "Шахтером".

"Сначала нужно выиграть, а потом уже думать о премиальных. Конечно, нам они прилагаются за положительный результат. У нас хорошее настроение и мы готовы дать бой "Шахтеру", - сказал Третьяков.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.