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Семь футболистов и шесть представителей персонала. Известны подробности вспышки коронавируса в Олимпике
Матч с Зарей перенесен на следующий год
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"Мы получили официальное письмо от футбольного клуба "Олимпик" о том, что у них заболели футболисты и представители тренерского штаба. По их информации, это семь футболистов и шесть представителей персонала, в том числе и вратари.
Мы предварительно связались с футбольным клубом "Заря" и достигли соглашения о переносе матча на более поздний срок. Дату мы еще дополнительно согласуем с клубами. Исходя из плотности календаря "Зари", в этом году мы вряд ли найдем для матча дату", - сказал Дикий.
Напомним, что после 9-ти туров "Олимпик" с 13 очками расположился на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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