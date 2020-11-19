Семь футболистов и шесть представителей персонала. Известны подробности вспышки коронавируса в Олимпике

" Олимпик" сообщил о заражении многих футболистов коронавирусом. Как итог, сегодня УПЛ перенесла матч "Олимпик" - "Заря" на более поздний срок. В интервью ТК "Футбол" исполнительный директор организации Евгений Дикий рассказал об аспектах смещения поединка чемпионата Украины.

"Мы получили официальное письмо от футбольного клуба "Олимпик" о том, что у них заболели футболисты и представители тренерского штаба. По их информации, это семь футболистов и шесть представителей персонала, в том числе и вратари.

Мы предварительно связались с футбольным клубом "Заря" и достигли соглашения о переносе матча на более поздний срок. Дату мы еще дополнительно согласуем с клубами. Исходя из плотности календаря "Зари", в этом году мы вряд ли найдем для матча дату", - сказал Дикий.

Напомним, что после 9-ти туров "Олимпик" с 13 очками расположился на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.