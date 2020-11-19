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Перед матчем ЛЕ с АЕКом у Зари есть заболевшие коронавирусом
Матч с Олимпиком перенесен из-за бедственного положения донецкого клуба
Исполнительный директор
– "Олимпик" сообщил нам, что в клубе есть факты заражения футболистов и персонала. В частности, к сожалению, положительные результаты тестов получили все вратари, которые есть в заявке команды.
В связи с этим клуб не может принять участие в ближайшем матче УПЛ, а также матчах чемпионатов U-19 и U-21. Поэтому эти встречи с "Зарей" перенесены. Новые их даты мы хотим дополнительно еще согласовать с клубами.
– Матч пришлось перенести чисто из-за вспышки в лагере "Олимпика"? Потому что у нас есть еще информация, что положительные тесты получили также игроки "Зари".
– В "Заре" есть, но не так много, как у "Олимпика", чтобы не было возможности принять участие в матче. То есть, если у "Олимпика" не было этой ситуации с вратарями, то матч бы состоялся согласно медпротоколу. Поэтому спасибо "Заре", что пошла навстречу и матчи будут перенесены.
– А на когда?
– Есть пару вариантов новых дат, но хотим их окончательно согласовать с клубами.
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