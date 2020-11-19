Воробей: Шахтеру нужен более опытный специалист, чем Каштру

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей высказал свое мнение о нынешнем положении дел в донецком клубе.

– У Луиша Каштру летом заканчивается контракт. На ваш взгляд – португалец заслужил продление?

– С точки зрения результата первый сезон Каштру провел здорово – досрочное чемпионство с огромным отрывом от "Динамо". Но я бы не сказал, что португалец как-то изменил игру команды. Да, они дошли до полуфинала Лиги Европы, но при таких раскладах я даже думал, что "Шахтеру" по силам выиграть турнир. Не могу сказать, что Каштру не заслужил продление. Просто "Шахтеру" нужен более опытный специалист. При всем уважении, ни Каштру, ни Фонсека не имели такого опыта, особенно в еврокубках. А чемпионат "Шахтер" выиграет с любым тренером.

– Как думаете, какова роль Дарио Срны в нынешнем "Шахтере"?

– Дарио очень опытен – и как футболист, и как менеджер. Он здорово справляется со своими функциями в роли директора футбола. Уже видны его плоды – и с академией, и в первой команде. Думаю, сейчас он не лезет в тренерскую работу. Он выполняет роль авторитета, футбольного дедушки, который может подсказать, направить и простимулировать коллектив.

– Вам не кажется, что сейчас внутри коллектива есть какая-то проблема, которая влияет на атмосферу в раздевалке?

– В коллективе всегда есть молодые и старики. В "Шахтере" тоже сейчас сложилась такая ситуация. Старики Тайсон, Марлос, Дентиньо держат всех остальных бразильцев в кулаке, а те за ними тянутся. Команда будет меняться, в "Шахтере" начинается смена поколений. Клубу будет сложновато в этом плане.

– Тайсона пора уже отпустить?

– Конечно, время уже давно пришло. Тайсон однозначно хочет уйти – он показывает это всем своим видом. Часто чем-то недоволен, говорит об этом в прессе. Если вы затягиваете с продажей футболиста, он пересиживает в клубе, это выливается в проблемы в коллективе. Тайсон занимает место молодых игроков – того же Соломона, Тете.

– Если сравнить эффективность работы двух академий – "Шахтера" и "Динамо" – кто сильнее?

– Я не видел работу академии "Динамо", могу судить только по результатам. А вот за академией "Шахтера" приходилось больше наблюдать, потому что там занимался мой сын. У горняков на голову выше подход. В последние годы они демонстрируют неплохие результаты.