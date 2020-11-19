Украинские сборники Шахтера вернулись в расположение клуба

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 10-го тура УПЛ против "Алекандрии".

В пятницу 19 ноября подопечные Луиша Каштру провели тренировку в Святошино. К команде уже присоединились футболисты национальной сборной Украины. Манор Соломон и Давид Хочолава прибудут в Киев завтра.

На утро пятницы, 20 ноября, у "Шахтера" запланирован видеоанализ "Александрии" и предыгровая тренировка.

Напомним, что игра 10-го тура состоится в субботу, 21 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 17:00.