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Украинские сборники Шахтера вернулись в расположение клуба
Горняки готовятся к матчу с Александрией
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В пятницу 19 ноября подопечные Луиша Каштру провели тренировку в Святошино. К команде уже присоединились футболисты национальной сборной Украины. Манор Соломон и Давид Хочолава прибудут в Киев завтра.
На утро пятницы, 20 ноября, у "Шахтера" запланирован видеоанализ "Александрии" и предыгровая тренировка.
Напомним, что игра 10-го тура состоится в субботу, 21 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (7)
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