  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украинские сборники Шахтера вернулись в расположение клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские сборники Шахтера вернулись в расположение клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки готовятся к матчу с Александрией

Украинские сборники Шахтера вернулись в расположение клуба
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 10-го тура УПЛ против "Алекандрии".

В пятницу 19 ноября подопечные Луиша Каштру провели тренировку в Святошино. К команде уже присоединились футболисты национальной сборной Украины. Манор Соломон и Давид Хочолава прибудут в Киев завтра.

На утро пятницы, 20 ноября, у "Шахтера" запланирован видеоанализ "Александрии" и предыгровая тренировка.

Напомним, что игра 10-го тура состоится в субботу, 21 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Давид Хочолава Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
19.11.2020 в 21:03
вернулись не все... иуду чмораеса на опыты и анализы оставили....
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 21:40
Вон Супрягу в Милан метят, иди почитай! Поулыбает))))
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
19.11.2020 в 20:44
Kolibri (Киевоград), бро у них другой менталитет.. Мы всегда "друг за "друга" и "брат" за"брата" , а У западенов, бро, это чуждо!!!
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.11.2020 в 21:01
Ну ты быдло и рассмешил....Вонючий сепар, ты видел сколько сотен тысяч волонтеров было, когда лишнехромосомные напали на Украину...А почему же не было ни одного волонтера у скрепных мокш ??? Где же "брак" за "брака" ???
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
19.11.2020 в 20:29
Пацаны через группу вытянули сборную, вместе со сборниками Динамо!!! Что здесь плохого??? От куда у вас ял брызжет,упрратыши!??
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:33
Пацаны через группу вытянули сборную, вместе со сборниками Ференцвароша!!! Что здесь плохого??? От куда у вас ял брызжет,упрратыши!??
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:08
Отдохните, покушайте!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...