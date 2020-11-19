Премьер-лига
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Динамо анонсировало конкурс красоты среди болельщиц команды
Есть и интересные призы
Официальный фан-клуб "Динамо" анонсировал старт конкурса красоты среди болельщиц киевского клуба.
Победительницам клуба обещает различные призы, один из которых - персональная фотосессия от клубного фотографа на стадионе "Динамо".
Более детальная информация об условиях конкурса расписана на
Итоги конкурса будут повдедены ближе к Новому году.
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