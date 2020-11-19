Динамо анонсировало конкурс красоты среди болельщиц команды

Официальный фан-клуб "Динамо" анонсировал старт конкурса красоты среди болельщиц киевского клуба.

Победительницам клуба обещает различные призы, один из которых - персональная фотосессия от клубного фотографа на стадионе "Динамо".

Более детальная информация об условиях конкурса расписана на странице официального фан-клуба "Динамо" в Инстаграм.

Итоги конкурса будут повдедены ближе к Новому году.