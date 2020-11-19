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Динамо анонсировало конкурс красоты среди болельщиц команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть и интересные призы

Динамо анонсировало конкурс красоты среди болельщиц команды
Новина українською

Официальный фан-клуб "Динамо" анонсировал старт конкурса красоты среди болельщиц киевского клуба.

Победительницам клуба обещает различные призы, один из которых - персональная фотосессия от клубного фотографа на стадионе "Динамо".

Более детальная информация об условиях конкурса расписана на странице официального фан-клуба "Динамо" в Инстаграм.

Итоги конкурса будут повдедены ближе к Новому году.

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В статье: Динамо (Киев)
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