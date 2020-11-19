Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Милан проявляет интерес к Супряге
Но цена на игрока от Динамо не меняется
Форвард "
По информации источника, "Милан" уже контактировал с киевлянами по поводу игрока, и получил ответ в виде ценника в 15 млн евро. Впрочем, итальянцы намерены поторговаться, и если будет возможно, максимально сбить цену на игрока.
Также сообщается, что "Милан" намерен не сразу забрать игрока, а на год оставить в аренде в киевском клубе.
Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые также требовали за форварда 15 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах за "Динамо" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Ярмоленко расторгнет контракт с Вест Хэмом и перейдет в Фенербахче - СМИ
- Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей
- ВИДЕО как Манор Соломон разбил мечты Шотландии о дивизионе А Лиги Наций
- Головко - Шапаренко. Тренер раскритиковал хавбека Динамо и сборной Украины
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО