СМИ: Милан проявляет интерес к Супряге

Форвард " Динамо " Владислав Супряга попал в сферу интересов "Милана", сообщает издание Todo Fichajes.

По информации источника, "Милан" уже контактировал с киевлянами по поводу игрока, и получил ответ в виде ценника в 15 млн евро. Впрочем, итальянцы намерены поторговаться, и если будет возможно, максимально сбить цену на игрока.

Также сообщается, что "Милан" намерен не сразу забрать игрока, а на год оставить в аренде в киевском клубе.

Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые также требовали за форварда 15 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах за "Динамо" во всех турнирах.