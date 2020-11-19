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СМИ: Милан проявляет интерес к Супряге

Премьер-лига
(1 голосов)

Но цена на игрока от Динамо не меняется

СМИ: Милан проявляет интерес к Супряге
Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Милана", сообщает издание Todo Fichajes.

По информации источника, "Милан" уже контактировал с киевлянами по поводу игрока, и получил ответ в виде ценника в 15 млн евро. Впрочем, итальянцы намерены поторговаться, и если будет возможно, максимально сбить цену на игрока.

Также сообщается, что "Милан" намерен не сразу забрать игрока, а на год оставить в аренде в киевском клубе.

Напомним, что летом Супрягу активно торговала "Болонья", однако итальянский клуб не смог потянуть запросы киевлян, которые также требовали за форварда 15 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах за "Динамо" во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Милан Владислав Супряга
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Источник:
Todo Fichajes

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Комментарии (5)
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Термит (Киев)
19.11.2020 в 21:42
"Проявляет интерес" - это очень размыто. Например, кто-то мог из Милана просто сказать: "Интересно, в каком дупле это бревно обтесали?"
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Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 21:37
Божественная новость))))))))))))
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таврия19752009 (симферополь)
19.11.2020 в 21:35
Ахах Ибрагимовича выгонят Супрягу возьмут)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.11.2020 в 21:06
Он бревно потому если дадут 10млн нужно продавать и пускай Милан его в аренду отдает куда хочет
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paramon7 (Запорожье)
19.11.2020 в 21:03
Супряга лучше играть не стал, а спрос растёт. С одной стороны-молодой и перспективный, с другой - неужели он стоит 15млн?
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