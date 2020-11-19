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Шахтер стал серебряным призером UEFA Grassroots Awards
В проекте Шахтера "Давай, играй" в 2020 году приняли участие более 4 500 детей
УЕФА объявил лауреатов ежегодной премии массового футбола.
В номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб" серебряным призером стал донецкий "
Напомним, ято основанный "Шахтером" фонд Shakhtar Social реализует в 36 населенных пунктах Украины проект массового футбола "Давай, играй!". В 2020 году в нем участвует более 4 500 детей от 7 до 12 лет.
Также отметим, что UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.
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