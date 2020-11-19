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Шахтер стал серебряным призером UEFA Grassroots Awards

Премьер-лига
(3 голосов)

В проекте Шахтера "Давай, играй" в 2020 году приняли участие более 4 500 детей

Шахтер стал серебряным призером UEFA Grassroots Awards
Новина українською

УЕФА объявил лауреатов ежегодной премии массового футбола.

В номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб" серебряным призером стал донецкий "Шахтер". Здесь отмечается клуб с инклюзивной повесткой и конкретной социальной целью с учетом значимого вклада в развитие спортивных социальных инициатив.

Напомним, ято основанный "Шахтером" фонд Shakhtar Social реализует в 36 населенных пунктах Украины проект массового футбола "Давай, играй!". В 2020 году в нем участвует более 4 500 детей от 7 до 12 лет.

Также отметим, что UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
19.11.2020 в 22:47
Переехал шахтьор в Харьков...Захватил стадион, разукрасил его в цвета георгиевской ленты, начал продавать абонементы...Думал народ повалит болеть за сепаров... Но не тут-то было..В Харькове любят и ждут возвращения своего "Металлиста"...Позтому пришлось возить автобусами с донецкой области "типа болельщиков", которые во время матчей по всей округе искала наливайки и нажирались до потери памяти... Правда так делали не все, часть шла по подворотням гоп-стоп делать... В итоге шахтьор понял,что ему здесь не рады и здрыстнул в Киев, оставив раздолбанный и загаженный ОСК "Металлист"...
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Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 21:51
Супер! Голубчики сейчас начнут хаять что-нибудь, но Шахта лучшая!
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