Шахтер стал серебряным призером UEFA Grassroots Awards

УЕФА объявил лауреатов ежегодной премии массового футбола.

В номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб" серебряным призером стал донецкий " Шахтер ". Здесь отмечается клуб с инклюзивной повесткой и конкретной социальной целью с учетом значимого вклада в развитие спортивных социальных инициатив.

Напомним, ято основанный "Шахтером" фонд Shakhtar Social реализует в 36 населенных пунктах Украины проект массового футбола "Давай, играй!". В 2020 году в нем участвует более 4 500 детей от 7 до 12 лет.

Также отметим, что UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.