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Рафаилов: Во время карантина Скрипник из собственного кармана занимал иностранцам Зари деньги
Финансовые проблемы Зари никуда не делись
Бывший генеральный директор "
"Последние неудачные результаты команды – это психология. Когда 3 месяца задолженность по зарплате – очень сложно управлять такой командой. Сложно, когда тренер получает зарплату вовремя, а футболисты не получают.
Что Скрипник может сказать игрокам в такой ситуации? Я знаю, что во время карантина Скрипник занимал иностранным игрокам деньги из собственного кармана. Конечно, он может это отрицать, тут нужно войти в его положение. Но у меня есть достаточно информации.
Сейчас идет 4-й месяц задолженности по зарплатам. Клуб получил деньги за Виллиана Гомеса, но по ним очень много вопросов. Это уже вопрос к руководству. Весенний транш они раздали на зарплату, и уже зашли деньги от УЕФА за Лигу Европы. Теперь осталось рассчитаться по зарплатам и премиям за выход в Лигу Европы", - сказал Рафаилов.
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