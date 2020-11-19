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Рафаилов: Во время карантина Скрипник из собственного кармана занимал иностранцам Зари деньги 

Премьер-лига
(3 голосов)

Финансовые проблемы Зари никуда не делись

Рафаилов: Во время карантина Скрипник из собственного кармана занимал иностранцам Зари деньги 
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о нынешнем финансовом положении в луганском клубе.

"Последние неудачные результаты команды – это психология. Когда 3 месяца задолженность по зарплате – очень сложно управлять такой командой. Сложно, когда тренер получает зарплату вовремя, а футболисты не получают.

Что Скрипник может сказать игрокам в такой ситуации? Я знаю, что во время карантина Скрипник занимал иностранным игрокам деньги из собственного кармана. Конечно, он может это отрицать, тут нужно войти в его положение. Но у меня есть достаточно информации.

Сейчас идет 4-й месяц задолженности по зарплатам. Клуб получил деньги за Виллиана Гомеса, но по ним очень много вопросов. Это уже вопрос к руководству. Весенний транш они раздали на зарплату, и уже зашли деньги от УЕФА за Лигу Европы. Теперь осталось рассчитаться по зарплатам и премиям за выход в Лигу Европы", - сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Виктор Скрипник
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Источник:
Football Hub

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