  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Валерий Федорчук: Мариуполь - молодая и мобильная команда. Руху будет непросто
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валерий Федорчук: Мариуполь - молодая и мобильная команда. Руху будет непросто

Премьер-лига
(1 голосов)

10-й тур УПЛ начнется уже в пятницу

Валерий Федорчук: Мариуполь - молодая и мобильная команда. Руху будет непросто
Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук в эфире ТК Футбол прокомментировал предстоящую встречу с бывшим клубом - "Мариуполем".


"Мариуполь" - непростая команда. Она достаточно молодая и мобильная. Возможно им где-то не хватает опыта, но мы наблюдаем насколько они голодны к футболу.

То, что я был когда-то игроком "Мариуполя" - это факт, но эта команда уже наполовину изменилась, пришел новый тренер со своим виденьем. Но то, что я видел в их исполнении – они достаточно хорошо выглядят и показывают качественный футбол. Поэтому игра будет тяжелой для нас. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре и думать, как нам победить. Потому что эти 3 очка – очень важны для нас. Тем более, что мы играем дома", - сказал Федорчук.

Напомним, что матч "Рух" – "Мариуполь" состоится в пятницу 20 ноября и начнется в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 23:31
Сейчас с этим ковидом почти у каждой команды проблемы. У нас например и молодёжка и Ю-19 играли вчера и позавчера с Шахтёром два дня подряд одним составом . Причём 17-ти и 18-ти летними пацанами. Как они выдержали такую нагрузку, непонятно. Правда проиграли 4:0 и 5:0. Такого прецедента я не знаю, чтобы играть 2 официальные встречи практически одним составом ( 9 человек) два дня подряд. А у основы 2 или 3 инфицированных. Да и перерыв был большой с официальными играми. Так что ясно, что ничего не ясно...
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
19.11.2020 в 22:45
Які 3 очки? Не програти вже буде добре. Немає якісного воротаря - Ільющенков пішов, Бандура виглядає все слабше з кожним матчем (а пенальті і його спроби їх відбивати - це ганьба), захист слабкий і часто розконцентрований, гравців Агробізнесу брали даремно - ані Бойчук, ані Кухарук не можуть знайти собі місце в основі...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...