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Валерий Федорчук: Мариуполь - молодая и мобильная команда. Руху будет непросто
10-й тур УПЛ начнется уже в пятницу
Полузащитник "
"Мариуполь" - непростая команда. Она достаточно молодая и мобильная. Возможно им где-то не хватает опыта, но мы наблюдаем насколько они голодны к футболу.
То, что я был когда-то игроком "Мариуполя" - это факт, но эта команда уже наполовину изменилась, пришел новый тренер со своим виденьем. Но то, что я видел в их исполнении – они достаточно хорошо выглядят и показывают качественный футбол. Поэтому игра будет тяжелой для нас. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре и думать, как нам победить. Потому что эти 3 очка – очень важны для нас. Тем более, что мы играем дома", - сказал Федорчук.
Напомним, что матч "Рух" – "Мариуполь" состоится в пятницу 20 ноября и начнется в 19:00.
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