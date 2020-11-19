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У Русина перелом ключицы. Футболист был прооперирован
Очередной игрок киевлян выбыл на длительный срок
Форвард "Динамо" Назарий Русин сообщил о
По словам игрока, у него перелом ключицы. Сегодня он был прооперирован по этому поводу.
Точные сроки возвращения Русина в строй пока неизвестны.
Напомним, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в поединке с донецким "Шахтером".
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Источник:Динамомания
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