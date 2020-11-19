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У Русина перелом ключицы. Футболист был прооперирован

Премьер-лига
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Очередной игрок киевлян выбыл на длительный срок

У Русина перелом ключицы. Футболист был прооперирован
Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин сообщил о характере своей травмы, которую он получил во вчерашней двухсторонней игре на базе киевлян.

По словам игрока, у него перелом ключицы. Сегодня он был прооперирован по этому поводу.

Точные сроки возвращения Русина в строй пока неизвестны.

Напомним, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в поединке с донецким "Шахтером".

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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