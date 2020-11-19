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У Русина перелом ключицы. Футболист выбыл на три месяца

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередной игрок киевлян выбыл на длительный срок

У Русина перелом ключицы. Футболист выбыл на три месяца
Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин сообщил о характере своей травмы, которую он получил во вчерашней двухсторонней игре на базе киевлян.

По словам игрока, у него перелом ключицы. Сегодня он был прооперирован по этому поводу.

Для полного восстановления игроку понадобится около 3-х месяцев.

Напомним, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в поединке с донецким "Шахтером".

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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ДВ (Одесса)
19.11.2020 в 23:20
Идиёт
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0
-1
storm_ua (Николаев)
19.11.2020 в 23:10
Просто клоунада.. Завязывай ка ты с футболом, не морочь нам больше голову
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+1
-2
Maugli (Джунгли Африки)
19.11.2020 в 22:49
Русин, иди в Минай или Рух. Динамо это не твой уровень.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
19.11.2020 в 21:53
Нет слов.
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0
0


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