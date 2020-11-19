У Русина перелом ключицы. Футболист выбыл на три месяца

Форвард "Динамо" Назарий Русин сообщил о характере своей травмы , которую он получил во вчерашней двухсторонней игре на базе киевлян.

По словам игрока, у него перелом ключицы. Сегодня он был прооперирован по этому поводу.

Для полного восстановления игроку понадобится около 3-х месяцев.

Напомним, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в поединке с донецким "Шахтером".