Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Русина перелом ключицы. Футболист выбыл на три месяца
Очередной игрок киевлян выбыл на длительный срок
Форвард "Динамо" Назарий Русин сообщил о
По словам игрока, у него перелом ключицы. Сегодня он был прооперирован по этому поводу.
Для полного восстановления игроку понадобится около 3-х месяцев.
Напомним, что в этом сезоне Русин провел один матч за первую команду "Динамо", выйдя на замену в поединке с донецким "Шахтером".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Популярное сейчас
- УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ
- Бывший игрок Шахтера стал лучшим бомбардиром в сборной Боливии
- Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ДВ (Одесса)
19.11.2020 в 23:20
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
19.11.2020 в 23:10
Ответить
+1
-2
Maugli (Джунгли Африки)
19.11.2020 в 22:49
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
19.11.2020 в 21:53
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...