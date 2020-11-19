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Воробей: Леоненко нормально относится к донецким пацанам

Премьер-лига
(2 голосов)

Отношения между Шахтером и Динамо всегда были непростыми

Воробей: Леоненко нормально относится к донецким пацанам
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей рассказал об отношениях с игроками киевского "Динамо".

– С кем из динамовцев вы дружили?

– Дружбы как таковой не было ни с кем. Как-то раз полетели отдыхать на Мальдивы с Сергеем Ребровым и его семьей, с другими ребятами. Но это был один отпуск, который я провел с игроками "Динамо".

– У Виктора Леоненко был юбилей, вы были там в числе приглашенных гостей. Дружите с ним?

– Да, мы общаемся с Виктором Евгеньевичем, он нормально относится к донецким пацанам. Ну и в целом он вполне нормальный человек. Может, не все его понимают, потому что на ТВ он немножко по-своему говорит, к этому кто-то может относиться ревностно. Мы вместе играем за ветеранскую сборную, можем созвониться, обговорить какие-то темы.

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В статье: Андрей Воробей Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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