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Воробей: Леоненко нормально относится к донецким пацанам
Отношения между Шахтером и Динамо всегда были непростыми
Экс-форвард "
– С кем из динамовцев вы дружили?
– Дружбы как таковой не было ни с кем. Как-то раз полетели отдыхать на Мальдивы с Сергеем Ребровым и его семьей, с другими ребятами. Но это был один отпуск, который я провел с игроками "Динамо".
– У Виктора Леоненко был юбилей, вы были там в числе приглашенных гостей. Дружите с ним?
– Да, мы общаемся с Виктором Евгеньевичем, он нормально относится к донецким пацанам. Ну и в целом он вполне нормальный человек. Может, не все его понимают, потому что на ТВ он немножко по-своему говорит, к этому кто-то может относиться ревностно. Мы вместе играем за ветеранскую сборную, можем созвониться, обговорить какие-то темы.
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