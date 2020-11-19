ФК Шахтер подписал контракт с новым стратегическим спонсором

Футбольный клуб " Шахтер " подписал контракт с новым стратегическим спонсором. Новым партнером "горняков" стала торговая марка сети автозаправочных комплексов "БРСМ-НАФТА".

Соглашение подписано 19-го ноября 2020 года. Контракт рассчитан на два года

Партнерство предусматривает эксклюзивные скидки на топливо болельщикам, продукты питания, напитки и автотовары собственного производства. К тому же в сети АЗК фанаты смогут найти символику любимого клуба, принять участие в различных акциях и активностях, например, лично встретиться с профессиональными футболистами.

Директор по стратегии и развитию АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук прокомментировал это событие.

"Соглашение между АЗК "БРСМ-Нафта" и ФК "Шахтер" - яркий пример альянса двух лидеров. Мы понимаем, что футбол является той важной составляющей, которая побуждает каждую нацию реализовать свой потенциал в построении устойчивого и здорового общества. "БРСМ-Нафта" и "Шахтер" имеют много общих ценностей, которые выражаются в преданности своему делу, постоянном развитии и ответственности перед людьми. Уверены, это партнерство откроет для украинцев новые возможности, позволит почувствовать заботу об их семьях и автомобилях", - рассказал Александр Мельничук.

Коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко также высказался на счет нового соглашения донецкого клуба.

"При выборе партнера нам всегда важно чувствовать сходство философии, его попытки полноценно способствовать нашей коллаборации и делать совместный продукт, интересный для болельщиков, ведь от такого подхода выигрывают не только бренды-партнеры. Приятно, что новый топливный партнер "Шахтера" компания "БРСМ -Нафта", как и другие спонсоры клуба, рассматривает сотрудничество не только как маркетинговый инструмент, но и как элемент взаимодействия со своими клиентами и нашими болельщиками. Кроме стандартных инструментов, предусмотренных нашим контрактом, логотип компании "БРСМ-Нафта" будет представлен на игровой форме команды уже со следующего матча - 21 ноября с "Александрией". Также вскоре мы планируем порадовать болельщиков "Шахтера" и всех сторонников украинского футбола совместными акциями клуба, компании "БРСМ-Нафта" и других партнеров", - сказал Дмитрий Кириленко.

Компания "БРСМ-Нафта" работает на украинском рынке розничных нефтепродуктов с 1992 года.