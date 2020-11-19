Гельзин: Заболели все вратари Олимпика. Поставить в ворота полевого игрока - не вариант

Президент донецкого " Олимпика " Владислав Гельзин рассказал о вспышке коронавируса в своей команде, в результате которого матч 10-го тура УПЛ с Зарей был перенесен на более поздний срок.

"Сейчас мы узнали результаты тестов. В итоге у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию.

Увы, но с "Зарей" нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант.

Заболели представители тренерского штаба, персонала, поэтому сейчас мы обратились в УАФ и УПЛ, поставили их в известность о нашей ситуации", - сказал Гельзин.

Напомним, что заболевшие коронавирусом есть и в "Заре", но их не так много, как в составе "Олимпика".