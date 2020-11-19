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Гельзин: Заболели все вратари Олимпика. Поставить в ворота полевого игрока - не вариант
Донецкий клуб на карантине
Президент донецкого "
"Сейчас мы узнали результаты тестов. В итоге у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию.
Увы, но с "Зарей" нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант.
Заболели представители тренерского штаба, персонала, поэтому сейчас мы обратились в УАФ и УПЛ, поставили их в известность о нашей ситуации", - сказал Гельзин.
Напомним, что заболевшие коронавирусом есть и в "Заре", но их не так много, как в составе "Олимпика".
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