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Рафаилов про УПЛ-ТВ: То, что предлагает Денисов – неправда и надувательство

Премьер-лига
(4 голосов)

Копья с ТВ-трансляциями УПЛ продолжают ломаться с завидной регулярностью

Рафаилов про УПЛ-ТВ: То, что предлагает Денисов – неправда и надувательство
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов высказал свое мнение относительно создания УПЛ-ТВ.

"Где клубам брать деньги? Они должны сами зарабатывать. Один из способов заработка – это платное телевидение. Но не на тех условиях, которые предлагают вот эти наперсточники с телеканалов "Футбол".

Читаю и закатываюсь от смеха, когда говорят, что будет УПЛ ТВ. Из чего? У них есть оборудование, или есть деньги на это оборудование, есть деньги на студии? Есть кадровый потенциал? Нет! Им любезно подставят свое плечо телеканалы "Футбол". Просто замыливают глаза людям.

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А то, что предлагает Денисов – это неправда и надувательство. Он не рассказывает, как это все работает.

В тех же Венгрии и Польше телевидение дает 40–60–80 млн евро. В Швеции 16 млн евро телевидение дает. На Кипре и в Сербии дают больше. А здесь ТРК Украина предлагает 150 млн грн, разделите на 30, это 5 млн евро. Еще эта непонятная схема, 12 или 14 или 16 клубов.

Может быть, это справедливая на сегодня сумма. Но она неизменная на несколько лет. А количество подписчиков может увеличиваться каждый день. Значит, я предлагал: давайте остановимся на этой сумме, но договор выписать так, что суммы отчислений должны пересматриваться в зависимости от количества подписчиков. Тогда будет справедливо", - сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Александр Денисов ТК Футбол телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 23:47
Когда вы уже этими "бабками" нажрётесь! Прямо нищие все такие. Только деньги, деньги, деньги! И миллионы причём. И всё недовольные, что кто-то кого-то обделил, лишний миллион украл. Противно слушать, особенно мне получающему в сотни раз меньше этих "несчастных и обманутых"!
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ПетроФ (Луцьк)
19.11.2020 в 23:51
якщо пєнісов з ахметкою. хоче заробити. то чого власники не можуть урвати лишню копійку?
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Siren05 (Мариуполь)
19.11.2020 в 23:57
Я имею в виду всех этих "несчастных" . И собственников и олигархов и каналовещателей... Хочется иногда " в мешок и с моста "!
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Siren05 (Мариуполь)
20.11.2020 в 00:00
Я не против того, что красиво жить не запретишь, но когда много говорят о больших деньгах, то вспоминаю наших несчастных бабушек. Неловко как-то становится!
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