Рафаилов про УПЛ-ТВ: То, что предлагает Денисов – неправда и надувательство

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов высказал свое мнение относительно создания УПЛ-ТВ.

"Где клубам брать деньги? Они должны сами зарабатывать. Один из способов заработка – это платное телевидение. Но не на тех условиях, которые предлагают вот эти наперсточники с телеканалов "Футбол".

Читаю и закатываюсь от смеха, когда говорят, что будет УПЛ ТВ. Из чего? У них есть оборудование, или есть деньги на это оборудование, есть деньги на студии? Есть кадровый потенциал? Нет! Им любезно подставят свое плечо телеканалы "Футбол". Просто замыливают глаза людям.

А то, что предлагает Денисов – это неправда и надувательство. Он не рассказывает, как это все работает.

В тех же Венгрии и Польше телевидение дает 40–60–80 млн евро. В Швеции 16 млн евро телевидение дает. На Кипре и в Сербии дают больше. А здесь ТРК Украина предлагает 150 млн грн, разделите на 30, это 5 млн евро. Еще эта непонятная схема, 12 или 14 или 16 клубов.

Может быть, это справедливая на сегодня сумма. Но она неизменная на несколько лет. А количество подписчиков может увеличиваться каждый день. Значит, я предлагал: давайте остановимся на этой сумме, но договор выписать так, что суммы отчислений должны пересматриваться в зависимости от количества подписчиков. Тогда будет справедливо", - сказал Рафаилов.