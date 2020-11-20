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Игрок Александрии мог стать врачом, а сейчас вне футбола ездит на рыбалку
Хобби и "если бы не футбол"
Павел Пашаев, фланговый игрок "
- Слышите ли вы на поле, вам кричат болельщики? Когда два тренера одновременно обращаются к своим игрокам во время игры, или отличаете вы голос своего?
- Да конечно. Мы слышим и болельщиков, и тренера.
- Говорят, что футболисты - суеверные люди. Веришь ли ты в какие приметы?
- Я не суеверным человек. Ни на какие приметы я не обращаю внимания.
- Есть ли у тебя какое-то хобби? Чем ты занимаешься в свободное время?
- Рыбалка и сын. Все свое свободное время, которое у меня есть, я провожу с семьей. Это моя жизнь и хобби.
- Какой твой самый любимый рыболовный трофей?
- Я не сталкивался еще с трофеями на рыбалке. Да и не скажу, что сильно этим увлекаюсь. Я, скорее, рыболов-любитель.
- Если бы ты не стал футболистом, какую профессию выбрал бы?
- Наверное, стал бы врачом.
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