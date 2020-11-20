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Игрок Александрии мог стать врачом, а сейчас вне футбола ездит на рыбалку

Премьер-лига
(2 голосов)

Хобби и "если бы не футбол"

Игрок Александрии мог стать врачом, а сейчас вне футбола ездит на рыбалку
Новина українською

Павел Пашаев, фланговый игрок "Александрии", поделился своими мыслями о предрассудках, свои хобби и коммуникацию с тренером на поле.

- Слышите ли вы на поле, вам кричат ​​болельщики? Когда два тренера одновременно обращаются к своим игрокам во время игры, или отличаете вы голос своего?

- Да конечно. Мы слышим и болельщиков, и тренера.

- Говорят, что футболисты - суеверные люди. Веришь ли ты в какие приметы?

- Я не суеверным человек. Ни на какие приметы я не обращаю внимания.

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- Есть ли у тебя какое-то хобби? Чем ты занимаешься в свободное время?

- Рыбалка и сын. Все свое свободное время, которое у меня есть, я провожу с семьей. Это моя жизнь и хобби.

- Какой твой самый любимый рыболовный трофей?

- Я не сталкивался еще с трофеями на рыбалке. Да и не скажу, что сильно этим увлекаюсь. Я, скорее, рыболов-любитель.

- Если бы ты не стал футболистом, какую профессию выбрал бы?

- Наверное, стал бы врачом.

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В статье: Павел Пашаев ФК Александрия
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Источник:
Олександрія

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 09:30
Сейчас набираю на должность врача, для работы с больными короной! Так все ещё можешь!
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