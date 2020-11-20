Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
10-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей десятого тура
Уже сегодня начнется 10-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
20 ноября (пятница)
Рух - Мариуполь 19:00 – Футбол 1
21 ноября (суббота)
Ингулец - Динамо 14:00 – Футбол 2
Шахтер - Александрия 17:00 – Футбол 2
Олимпик - Заря - перенесен
22 ноября (воскресенье)
Минай - Днепр-1 14:00 – Футбол 1
Десна - Львов 17:00 – Футбол 1
Ворскла - Колос 19:30 – Футбол 1
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