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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей десятого тура

10-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже сегодня начнется 10-й тур УПЛ, который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

20 ноября (пятница)

Рух - Мариуполь 19:00 – Футбол 1

21 ноября (суббота)

Ингулец - Динамо 14:00 – Футбол 2

Шахтер - Александрия 17:00 – Футбол 2

Олимпик - Заря - перенесен

22 ноября (воскресенье)

Минай - Днепр-1 14:00 – Футбол 1

Десна - Львов 17:00 – Футбол 1

Ворскла - Колос 19:30 – Футбол 1

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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