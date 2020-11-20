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Рафаилов рассказал, как Зарей интересовались иностранные инвесторы
Инвестиционный климат в Украине отпугивает
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал Профутбол Digital, как луганским клубом интересовались иностранные инвесторы:
"Когда мы играли с Эспаньолом, я общался с их владельцами, китайцами. Они мне говорят, что у них бюджет 100 млн евро. Я говорю, дайте нам 20 млн и мы будем играть в Лиге Чемпионов. Их это заинтересовало. Но отпугнула ситуация в Украине: война, непонятная экономика, патологическая коррупция.
Года четыре назад через одну австрийскую юридическую компанию на Зарю выходили также арабы. Мы разговаривали, им было интересно, но опять же, то что происходит в Украине...".
Напомним, ранее Рафаилов, который был уволен с должности гендиректора весной, заявлял, что в клубе задолженность по зарплате составляет четыре месяца.
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