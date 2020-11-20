Луиш Каштру: Играть с Александрией - это синоним сложности

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии".

"Мы сейчас переживаем, возможно, один из самых сложных моментов, если говорить о нормальном развитии работы. Даже нереально было подумать, что такое будет происходить. До вчерашнего дня мы тренировались всемером, потом мы получили информацию, что сборная Украины не будет играть против Швейцарии. Что есть игроки, которые должны остаться на карантине на несколько дней. Это игроки, на которых мы рассчитывали. В этом матче у нас их не будет.

Остальные прибыли, потренировались сегодня и будут тренироваться завтра, готовиться к матчу с "Александрией". И мы не можем сказать, что после "Александрии" у нас также будут игры, которые не позволят нам отработать все то, что мы хотели.

Играть с "Александрией" – это синоним сложности. У нас всегда были очень непростые матчи, и мы знаем, что еще раз так же произойдет. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что только развивая качественную игру, не уходя от своих принципов в атаке и обороне, только так мы будем ближе к победам. И так мы и постараемся сделать. У нас есть цель, которую мы должны выполнить в сезоне - стать национальными чемпионами. И мы будем идти к этой цели на лимите наших сил", - сказал Каштру в интервью Shakhtar TV.

Матч "Шахтер" – "Александрия" состоится 21 ноября, начало в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.