Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете

Киевское "Динамо" сообщило, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, количество футболистов, которые не могут сыграть в ближайшем матче, достигла 15-ти человек.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчике, Владимире Костевиче добавились Назарий Русин (операция на ключице) и Томаш Кендзера (травма голеностопа в матче сборной Польши).

Вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов и Александр Андриевский.

Ближайший матч "Динамо" должно сыграть в субботу, 21 ноября, против "Ингульца" в рамках 10-го тура УПЛ. На следующей неделе киевляне встретятся с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что ранее коронавируса переболели голкиперы Бущан и Бойко, защитники Миколенко и Караваев, полузащитник Шапаренко и форвард Супряга.