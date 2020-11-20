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Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете

Премьер-лига
(4 голосов)

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на 15 игроков

Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете
Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, количество футболистов, которые не могут сыграть в ближайшем матче, достигла 15-ти человек.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчике, Владимире Костевиче добавились Назарий Русин (операция на ключице) и Томаш Кендзера (травма голеностопа в матче сборной Польши).

Вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов и Александр Андриевский.

Ближайший матч "Динамо" должно сыграть в субботу, 21 ноября, против "Ингульца" в рамках 10-го тура УПЛ. На следующей неделе киевляне встретятся с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что ранее коронавируса переболели голкиперы Бущан и Бойко, защитники Миколенко и Караваев, полузащитник Шапаренко и форвард Супряга.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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Комментарии (14)
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госпітальєр (львів)
20.11.2020 в 13:17
костевич,русин як без них грати ? а супряга,що без 2-3-ох голів з поля не йде ? може досить нити,мало не пів сотні гравців на зарплаті,а з дублем набагато більше і суцільний плач і ридання,сироти казанські
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+1
-5
Alex.696 (Немирів)
20.11.2020 в 13:31
Де ти чув плач? Констатують факти, зто захворів, хто одужав.
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+2
-1
белорус (Киев)
20.11.2020 в 13:03
Ёпсь, не проще ли было написать кто может сыграть?Вот к чему приводит полная расхлябанность в ношении масок, носили бы все на базе, в раздевалках, на теорзанятиях и не было бы такой вспышки, которую, кстати, именно динамовцы привезли и в сборную. Последствия - шансов набрать очки для коэффициента УЕФА мизерные, а ещё и сборную могут турнуть в дивизион В. За такие вещи, я бы на месте Сурка, полкоманды бы посадил на огромные штрафы из-за неправильного ношения масок.
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+2
-4
Alex.696 (Немирів)
20.11.2020 в 13:31
Ну добре, на теоріїї в масках, вийшли на поле, і що? Не підходити ближче, ніж на 1,5 метри? Це шо за тренування?
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+2
-1
СашаXM (Хмельницкий)
20.11.2020 в 12:37
кто там на анал1/2/3 говорил что чуть ли не основой играли? ану!?
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+7
-3
aleks68
20.11.2020 в 13:19
анал -это твоя безмозглая голова.уймись придурок
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+1
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
20.11.2020 в 13:19
Нашел у кого спрашивать пропаганда-тв балаболили, балаболят и дальше будут балаболить.
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+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
20.11.2020 в 13:20
aleks68, на йух иди, шмара горловая. Там твое место.
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
20.11.2020 в 12:09
Вопрос один, почему у нас так жёстко он проходит? в других чемпионатах такой жести нет
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+1
-3
СашаXM (Хмельницкий)
20.11.2020 в 12:37
бо у других сфоткают что гдето вышел или кто приехал на тусу - кипишь и палируют их, а наши тусят кто где и разносят!
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+1
-2
белорус (Киев)
20.11.2020 в 13:05
в других странах и командах есть элементарная дисциплина и уважение к другим людям, а у нас народ, ну и соответственно футболисты, настоящее невежественное быдло
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
20.11.2020 в 13:07
Бо в нас навіть ті хто перехворів масок у транспорті не носять! А там просто на вулиці в них пересуваються!
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 11:12
Беда за бедою........
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
20.11.2020 в 12:00
Когда мы услышим обещанное "вызнавать не правоту"? А, балаболка
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+3
-1


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