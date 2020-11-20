Целая группа футболистов Ингульца пропустит матч с Динамо

Коуч Сергей Лавриненко в комментарии каналу Футбол сообщил, что " Ингульцу " в матче УПЛ с киевским "Динамо" (завтра в 14:00) точно не помогут защитник Максим Ковалев, а также хавбека Артем Щедрый и Владислав Лупашко.

Эти футболисты травмированы. Еще дисквалифицирован защитник Александр Кучеренко. Это четыре основных игрока команды. Также заболел вратарь Крынский и ряд игроков под вопросом.

Это будет шанс для других ребят продемонстрировать свои лучшие качества. Сейчас что-то планировать сложно. Те, кто будут здоровы, теми и будем играть против киевского "Динамо".