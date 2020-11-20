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Целая группа футболистов Ингульца пропустит матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы с составом далеко не только у киевлян

Целая группа футболистов Ингульца пропустит матч с Динамо
Новина українською

Коуч Сергей Лавриненко в комментарии каналу Футбол сообщил, что "Ингульцу" в матче УПЛ с киевским "Динамо" (завтра в 14:00) точно не помогут защитник Максим Ковалев, а также хавбека Артем Щедрый и Владислав Лупашко.

Эти футболисты травмированы. Еще дисквалифицирован защитник Александр Кучеренко. Это четыре основных игрока команды. Также заболел вратарь Крынский и ряд игроков под вопросом.

Это будет шанс для других ребят продемонстрировать свои лучшие качества. Сейчас что-то планировать сложно. Те, кто будут здоровы, теми и будем играть против киевского "Динамо".

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В статье: Максим Ковалев Артем Щедрый Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Владимир Крынский
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 13:22
3 це ж не 12.
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