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Целая группа футболистов Ингульца пропустит матч с Динамо
Проблемы с составом далеко не только у киевлян
Коуч Сергей Лавриненко в комментарии каналу Футбол сообщил, что "
Эти футболисты травмированы. Еще дисквалифицирован защитник Александр Кучеренко. Это четыре основных игрока команды. Также заболел вратарь Крынский и ряд игроков под вопросом.
Это будет шанс для других ребят продемонстрировать свои лучшие качества. Сейчас что-то планировать сложно. Те, кто будут здоровы, теми и будем играть против киевского "Динамо".
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