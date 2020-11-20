Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца

Киевское "Динамо" столкнулось с экстремальной кадровой ситуацией - официальный сайт клуба сообщил, что из-за травм и инфицирования коронавирусом в ближайшем матче Мирча Луческу не сможет задействовать 15 игроков . В частности, бело-синим придется играть без Кендзеры, получившего травму в сборной, Цыганкова, Сидорчук и Родригеса, которые сдали положительные тесты в сборных, Попов и другие игроки выпали еще раньше.

Поэтому возникает вопрос, кто же сыграет в ближайшем матче киевлян (с прицелом и на игру Лиги Чемпионов против "Барселоны") против "Ингульца".

К счастью для Луческу, от коронавируса вылечились оба кипера - Бущан и Бойко. Здесь выбор пока очевиден - это будет Георгий, которому нужно восстановить форму. В центре защиты остался Забарный, которому, скорее всего, снова будет помогать Миколенко. Вряд ли Луческу выставит кого-то из юниорской команды на такой ответственной позиции. Справа есть Караваев, а вот слева, видимо, придется использовать Карлоса де Пену. Уругвайца прогнозировали в обороне в Барселоне, но тогда Луческу сделал ставку на Шабанов. Артем не подвел, но сейчас он тоже болен.

В центре поля у Луческу даже есть выбор, ведь на три позиции претендуют четверо игроков. Шапаренко и Буяльский - без вариантов, третьим будет или Шепелев, или новичок Белуце. Кажется, что выбор все же падет на Владимира.

Очередной шанс в основе получит Цитаишвили, хотя Георгия может оставить в запасе бразилец Клейтон, который уже успел сыграть один матч, но в составе дубля (против "Шахтера"). Слева есть Вербич, ну а на острие - Супряга, который как раз вовремя вылечился от COVID-19 и попытается подкрепить слухи об интересе "Милана" качественной игрой.

Таким образом, ориентировочный состав "Динамо" на игру с "Ингульцом" будет выглядеть следующим образом:

Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, де Пена - Шепелев, Шапаренко - Цитаишвили, Буяльский, Вербич - Супряга

Напомним, что матч "Ингулец" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября. Начало игры в 14:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.