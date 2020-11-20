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Количество положительных тестов держат в тайне. В Заре сообщили о вспышке COVID-19
Сдали уже два теста
Генеральный директор "
По его словам, были протестированы игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб и персонал всех команд.
Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21.
Кроме того, по словам Оганова, положительные тесты у тренерского штаба основной состав и у "нескольких игроков основы".
В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его результатам, четыре начальные тесты оказались ошибочными, показали отрицательный результат. Остальные остались без изменений.
В то же время, отмечает гендиректор, "Заря" готова к проведению матчей чемпионата Украины, клуб имеет достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру.
В понедельник в 9:00 утра мы сдаем еще одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение о тех, кто полетит в Афины на игру.
Все те, кто показал положительный результат, изолированны и находятся под постоянным медицинским контролем. Всем желаем скорейшего выздоровления.
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