Количество положительных тестов держат в тайне. В Заре сообщили о вспышке COVID-19

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 в клубе. Он сообщил, что в среду все три команды прошли очередное ПЦР-тестирование на коронавирус, а в четверг были получены результаты.

По его словам, были протестированы игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб и персонал всех команд.

Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21.

Кроме того, по словам Оганова, положительные тесты у тренерского штаба основной состав и у "нескольких игроков основы".

В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его результатам, четыре начальные тесты оказались ошибочными, показали отрицательный результат. Остальные остались без изменений.

В то же время, отмечает гендиректор, "Заря" готова к проведению матчей чемпионата Украины, клуб имеет достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру.