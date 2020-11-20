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Количество положительных тестов держат в тайне. В Заре сообщили о вспышке COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Сдали уже два теста

Количество положительных тестов держат в тайне. В Заре сообщили о вспышке COVID-19
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 в клубе. Он сообщил, что в среду все три команды прошли очередное ПЦР-тестирование на коронавирус, а в четверг были получены результаты.

По его словам, были протестированы игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб и персонал всех команд.

Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21.

Кроме того, по словам Оганова, положительные тесты у тренерского штаба основной состав и у "нескольких игроков основы".

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В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его результатам, четыре начальные тесты оказались ошибочными, показали отрицательный результат. Остальные остались без изменений.

В то же время, отмечает гендиректор, "Заря" готова к проведению матчей чемпионата Украины, клуб имеет достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру.

В понедельник в 9:00 утра мы сдаем еще одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение о тех, кто полетит в Афины на игру.

Все те, кто показал положительный результат, изолированны и находятся под постоянным медицинским контролем. Всем желаем скорейшего выздоровления.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус Станислав Оганов
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Источник:
Зоря

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2020 в 13:20
А можна тримати таку інфу у тайні?
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