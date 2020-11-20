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Близко к Тернополю. Новичок ПФК Львов встретил в команде много знакомых
С ними выступал в "Карпатах"
Украинский нападающий Юрий Захаркив призван укрепить атакующее звено "
- Юрий, опиши свои первые мысли после подписания контракта с нашим клубом.
- Эмоции и мысли - только лучшие. Мне нравится тренерский штаб, коллектив. В общем, приятно здесь находиться. Меня очень хорошо встретили. Доволен, что оказался в "Львове".
- С кем-то из знакомых, возможно, советовался о переходе к "Львову"?
- По сути, даже не пришлось ни с кем советоваться. Приехал, увидел все собственными глазами. Понравился дружный коллектив, организация, тренировки, поэтому долго даже не раздумывал.
- Какая атмосфера в коллективе? Как тебя приняли футболисты?
- Коллектив меня очень классно встретил. Со всеми хорошо общаюсь. Знаю некоторых ребят из текущего состава "Львова" еще со времени моих выступлений за "Карпаты". Тепло встретили, пожелали успехов.
- "Львов" - первый клуб в Украине после твоего европейского турне. В прошлые годы выступал за ряд команд за рубежом. Почему решил вернуться домой? Были предложения от иностранных клубов?
- Да, были варианты остаться играть за рубежом. В том числе и в Латвии, где я и выступал в последнее время. Впрочем, поступила довольно интересное предложение от "Львова" и решил вернуться в Украину. Здесь довольно близко к моему родному Тернополю. Кроме того, в начале своей профессиональной карьеры жил и играл во Львове в течение шести лет. Именно поэтому, очень рад снова оказаться там, где все начиналось.
- Многие из украинских футболистов перед переходом в европейские чемпионаты часто колеблются. Как бы там ни было, знаем немало примеров, когда за границей наши соотечественники демонстрируют совсем не такую яркую игру, как дома. Скажи, как человек, который уже попробовал себя в Европе: почему нашим там так трудно?
- Сложно ответить, чем на самом деле есть такая тенденция. По моему мнению, все зависит от страны, в чемпионат которой нужно переходить. Часто важным фактором также становится знание иностранного языка, а у нас не так много футболистов, которые свободно владеют по крайней мере на английском. Поэтому, видимо, как раз барьеры и появляются, препятствующих полностью реализовать свои возможности.
- Твой совет относительно переходов за границу для украинских игроков. Стоит или не стоит?
- Конечно, попробовать свои силы всегда стоит. В любом случае это новый опыт, новый вызов. Впрочем, еще раз подчеркну важность знания английского языка для понимания с партнерами по команде и в быту в целом.
- Ты уже говорил также о том, что ранее выступал во Львове в "Карпатах". Во время твоего перехода уже во "Львов" насколько важным для тебя стал фактор города?
- Можно с уверенностью сказать, что город Львов для меня однозначно не чужой. Провел здесь много незабываемых лет. Здесь все для меня родное, знакомое. Чувствую, что вернулся домой.
- Твои персональные цели в клубе. Чего лично планируешь достичь в составе ПФК "Львов"?
- Ставлю перед собой только самые высокие задачи. Хочу с командой, прежде всего, побеждать в каждом поединке. Это для меня - самое главное. Хочу здесь прогрессировать как игрок и постоянно помогать коллектива приобретать только лучшие результаты.
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