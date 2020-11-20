Близко к Тернополю. Новичок ПФК Львов встретил в команде много знакомых

Украинский нападающий Юрий Захаркив призван укрепить атакующее звено " сине-золотых львов ". Футболист рассказал о переходе в "Львов", возвращение в Украину, выступления за рубежом, личные задачи и много другого.

- Юрий, опиши свои первые мысли после подписания контракта с нашим клубом.

- Эмоции и мысли - только лучшие. Мне нравится тренерский штаб, коллектив. В общем, приятно здесь находиться. Меня очень хорошо встретили. Доволен, что оказался в "Львове".

- С кем-то из знакомых, возможно, советовался о переходе к "Львову"?

- По сути, даже не пришлось ни с кем советоваться. Приехал, увидел все собственными глазами. Понравился дружный коллектив, организация, тренировки, поэтому долго даже не раздумывал.

- Какая атмосфера в коллективе? Как тебя приняли футболисты?

- Коллектив меня очень классно встретил. Со всеми хорошо общаюсь. Знаю некоторых ребят из текущего состава "Львова" еще со времени моих выступлений за "Карпаты". Тепло встретили, пожелали успехов.

- "Львов" - первый клуб в Украине после твоего европейского турне. В прошлые годы выступал за ряд команд за рубежом. Почему решил вернуться домой? Были предложения от иностранных клубов?

- Да, были варианты остаться играть за рубежом. В том числе и в Латвии, где я и выступал в последнее время. Впрочем, поступила довольно интересное предложение от "Львова" и решил вернуться в Украину. Здесь довольно близко к моему родному Тернополю. Кроме того, в начале своей профессиональной карьеры жил и играл во Львове в течение шести лет. Именно поэтому, очень рад снова оказаться там, где все начиналось.

- Многие из украинских футболистов перед переходом в европейские чемпионаты часто колеблются. Как бы там ни было, знаем немало примеров, когда за границей наши соотечественники демонстрируют совсем не такую ​​яркую игру, как дома. Скажи, как человек, который уже попробовал себя в Европе: почему нашим там так трудно?

- Сложно ответить, чем на самом деле есть такая тенденция. По моему мнению, все зависит от страны, в чемпионат которой нужно переходить. Часто важным фактором также становится знание иностранного языка, а у нас не так много футболистов, которые свободно владеют по крайней мере на английском. Поэтому, видимо, как раз барьеры и появляются, препятствующих полностью реализовать свои возможности.

- Твой совет относительно переходов за границу для украинских игроков. Стоит или не стоит?

- Конечно, попробовать свои силы всегда стоит. В любом случае это новый опыт, новый вызов. Впрочем, еще раз подчеркну важность знания английского языка для понимания с партнерами по команде и в быту в целом.

- Ты уже говорил также о том, что ранее выступал во Львове в "Карпатах". Во время твоего перехода уже во "Львов" насколько важным для тебя стал фактор города?

- Можно с уверенностью сказать, что город Львов для меня однозначно не чужой. Провел здесь много незабываемых лет. Здесь все для меня родное, знакомое. Чувствую, что вернулся домой.

- Твои персональные цели в клубе. Чего лично планируешь достичь в составе ПФК "Львов"?

- Ставлю перед собой только самые высокие задачи. Хочу с командой, прежде всего, побеждать в каждом поединке. Это для меня - самое главное. Хочу здесь прогрессировать как игрок и постоянно помогать коллектива приобретать только лучшие результаты.