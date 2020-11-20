Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Ингульца о Динамо: Сколько работаю тренером, столько и жду этой встречи
Принципиальное противостояние
Главный тренер петровского "
С "Динамо" мы еще не играли, поэтому это будет особая игра как для меня, так и для многих игроков.
Сколько я работаю тренером, столько и жду этой встречи. Страха нет, есть спортивный азарт.
Поскольку через три дня после нашего поединка "Динамо" сыграет с "Барселоной", есть ощущение определенной причастности и к такому моменту.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- Отмена матча УПЛ, новый контракт Гвардиолы c Сити. Главные новости за 19 ноября
- Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...