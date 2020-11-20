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Коуч Ингульца о Динамо: Сколько работаю тренером, столько и жду этой встречи

Премьер-лига
(3 голосов)

Принципиальное противостояние

Коуч Ингульца о Динамо: Сколько работаю тренером, столько и жду этой встречи
Новина українською

Главный тренер петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал ТК Футбол о важности матча с киевским "Динамо" для него лично.

С "Динамо" мы еще не играли, поэтому это будет особая игра как для меня, так и для многих игроков.

Сколько я работаю тренером, столько и жду этой встречи. Страха нет, есть спортивный азарт.

Поскольку через три дня после нашего поединка "Динамо" сыграет с "Барселоной", есть ощущение определенной причастности и к такому моменту.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Футбол News

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