Коуч Ингульца о Динамо: Сколько работаю тренером, столько и жду этой встречи

Главный тренер петровского " Ингульца " Сергей Лавриненко рассказал ТК Футбол о важности матча с киевским "Динамо" для него лично.

С "Динамо" мы еще не играли, поэтому это будет особая игра как для меня, так и для многих игроков.

Сколько я работаю тренером, столько и жду этой встречи. Страха нет, есть спортивный азарт.

Поскольку через три дня после нашего поединка "Динамо" сыграет с "Барселоной", есть ощущение определенной причастности и к такому моменту.