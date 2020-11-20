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Андрей Воробей: Бышовец требовал, чтобы мы учили английский, а нам бы в карты поиграть
Слишком умный для донецких ребят
Бывший футболист, нападающий "
- На заре вашей карьеры в "Шахтере" вы играли под руководством Анатолия Бышовца. Он заставлял читать вас книги?
- Бышовец - интеллигент. А мы с донецким характером, не слишком хотели учиться. Сейчас понимаю, что он был прав - требовал, чтобы мы развивались как личности, учили английский.
Он опережал свое время, а мы не были готовы ко всему, что он предлагал. Нам бы в карты поиграть, в теннис, так отдохнуть лишний час.
Если стариков он не мог заставить, то молодым доставалось. Помню, как его помощник Петров бегал за мной по всей базе, затягивал в кабинет - учить английский. Я пару раз ходил, но мне не зашло. В школе учил немецкий, мне было трудно перестроиться. Хотя сейчас понимаю, насколько это важно в жизни.
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