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Андрей Воробей: Бышовец требовал, чтобы мы учили английский, а нам бы в карты поиграть

Премьер-лига
(1 голосов)

Слишком умный для донецких ребят

Андрей Воробей: Бышовец требовал, чтобы мы учили английский, а нам бы в карты поиграть
Новина українською

Бывший футболист, нападающий "Шахтера" и сине-желтых Андрей Воробей рассказал о работе под руководством тренера Анатолия Бышовца в 1999 году.

- На заре вашей карьеры в "Шахтере" вы играли под руководством Анатолия Бышовца. Он заставлял читать вас книги?

- Бышовец - интеллигент. А мы с донецким характером, не слишком хотели учиться. Сейчас понимаю, что он был прав - требовал, чтобы мы развивались как личности, учили английский.

Он опережал свое время, а мы не были готовы ко всему, что он предлагал. Нам бы в карты поиграть, в теннис, так отдохнуть лишний час.

Если стариков он не мог заставить, то молодым доставалось. Помню, как его помощник Петров бегал за мной по всей базе, затягивал в кабинет - учить английский. Я пару раз ходил, но мне не зашло. В школе учил немецкий, мне было трудно перестроиться. Хотя сейчас понимаю, насколько это важно в жизни.

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В статье: Андрей Воробей Анатолий Бышовец Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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ВасяКулебяка (Козливка)
20.11.2020 в 16:50
Эти футболеры как зеки постоянно сидят и режутся в карты, щас хоть плейстешены появились хотя шо то х.. Шо это х
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football_soccer (Украина)
20.11.2020 в 15:43
"Нам бы в карты поиграть, в теннис, так отдохнуть лишний час. " -- о боже, да от чего же вам отдыхать? У профи футболистов в наших краях тренировки от силы по времени часа 3 занимают, остальное время - гуляй и делай шо хочешь, лишь бы в день матча на ногах мог стоять. А им еще и отдыхать.... отдыхать после отдыха
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белорус (Киев)
20.11.2020 в 14:53
Почти все футболисты дубы с нулевым айкью, это правда
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Serega1111 (Киев)
20.11.2020 в 15:11
Бывают очень редкие исключения. Самый известный из украинских, наверное - Сергей Ребров, занимавшийся радиоспортом (чемпион мира и чемпион Европы в какой-то их дисциплине). Еще читал, что Головко серьезно учился на юриста, а не просто ходил в универ с зачеткой и мешком бабла, но насколько это правда не знаю...
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