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Маркевич пропустит матч с Рухом из-за коронавируса

Премьер-лига
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Маркевич прокомментировал ситуацию

Маркевич пропустит матч с Рухом из-за коронавируса
Новина українською

20 октября стартует 10 тур чемпионата Украины. В первом матче сыграют Рух и Мариуполь. У гостей из-за коронавируса будут недоступны семеро игроков, а также тренер Остап Маркевич. В интервью Футбол NEWS наставник рассказал о данной ситуации.

"Были симптомы у меня, но сейчас уже лучше самочувствие. Все равно лучше не выходить к людям. Мы с Рухом сегодня будем играть, как и со Львовом через неделю. Мы ж говорили, что мы за то, чтобы играть. У нас есть люди, мы можем играть".

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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