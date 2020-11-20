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Шаран о Шахтере: Прекрасно понимаем, против кого играем
Отрабатываем компактность в защите и выход в атаку
Владимир Шаран, наставник "
Во время паузы на матчи сборных александрийцы занимались физическими кондициями.
Хотели их поднять, потому что все игроки находились в разном функциональном состоянии - кто-то раньше переболел коронавирусом, кто-то - позже. Нагрузки были серьезные.
А сейчас тактика, игровые моменты. Мы прекрасно понимаем, против кого играем и как будем пытаться противодействовать атакующему звену "Шахтера". Потому что команда очень техничная. Обращаем внимание на компактность в защите и выход из обороны в атаку.
Сегодня после обеда делегация ФК "Александрия" отправилась в Киев на поединок с "горняками".
Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится 21 ноября, начало в 17:00.
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