Шаран о Шахтере: Прекрасно понимаем, против кого играем

Владимир Шаран, наставник " Александрии ", поделился с ТК Футбол информацией о подготовке к матчу УПЛ с "Шахтером".

Во время паузы на матчи сборных александрийцы занимались физическими кондициями.

Хотели их поднять, потому что все игроки находились в разном функциональном состоянии - кто-то раньше переболел коронавирусом, кто-то - позже. Нагрузки были серьезные.

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А сейчас тактика, игровые моменты. Мы прекрасно понимаем, против кого играем и как будем пытаться противодействовать атакующему звену "Шахтера". Потому что команда очень техничная. Обращаем внимание на компактность в защите и выход из обороны в атаку.

Сегодня после обеда делегация ФК "Александрия" отправилась в Киев на поединок с "горняками".

Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится 21 ноября, начало в 17:00.