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Шаран о Шахтере: Прекрасно понимаем, против кого играем

Премьер-лига
(1 голосов)

Отрабатываем компактность в защите и выход в атаку

Шаран о Шахтере: Прекрасно понимаем, против кого играем
Новина українською

Владимир Шаран, наставник "Александрии", поделился с ТК Футбол информацией о подготовке к матчу УПЛ с "Шахтером".

Во время паузы на матчи сборных александрийцы занимались физическими кондициями.

Хотели их поднять, потому что все игроки находились в разном функциональном состоянии - кто-то раньше переболел коронавирусом, кто-то - позже. Нагрузки были серьезные.

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А сейчас тактика, игровые моменты. Мы прекрасно понимаем, против кого играем и как будем пытаться противодействовать атакующему звену "Шахтера". Потому что команда очень техничная. Обращаем внимание на компактность в защите и выход из обороны в атаку.

Сегодня после обеда делегация ФК "Александрия" отправилась в Киев на поединок с "горняками".

Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится 21 ноября, начало в 17:00.

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (6)
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zabo57
20.11.2020 в 19:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Хант Таврический (Ханты-Мансийск)
20.11.2020 в 18:34
Слышь, "суета сует", птичка колибри весит не более 2 грамм, а от тебя дерьма каждый вечер на сайтах под 2 кг! Ты каким боком к "Шахтеру" подполз? Или очередная Киевоградская козявка (з Харцизька чи з Алчевська) квакает? Оставь Богданыча в покое, юродивый, и УЗБАГОЙСЯ! Можешь не хамить в ответ, а шваркнись своей бошечкой о стену ближайшую,,,
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 18:56
Дурнык, Я за шахтер болел всегда в ЧУ, это мой любимый клуб! Киевоград - историческая часть Киева на карте! А ты - недоразумение, непонятное!
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 18:57
Шалом, потому что забет Александрии Монор!
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-1
Просто Квашин (Харьков)
20.11.2020 в 19:34
Ты дрочун-гомосексуалист...Тебя вычислили по гейским сайтам...
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 17:44
Шалом, Шаран! Шахтер устроит разгром!
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