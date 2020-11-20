Премьер-лига
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Монзуль получила назначение на матч УПЛ - вместо Балакина
Тот заболел
Комитет арбитров УАФ сообщает о замене арбитра матча 10-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Александрия", Николая Балакина, в связи с болезнью последнего.
На этот матч был назначен арбитр Екатерину Монзуль.
Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится завтра, 21 ноября. Начало игры в 17:00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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zabo57
20.11.2020 в 19:36
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Просто Квашин (Харьков)
20.11.2020 в 19:15
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 19:05
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