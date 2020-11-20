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Монзуль получила назначение на матч УПЛ - вместо Балакина

Премьер-лига
(1 голосов)

Тот заболел

Монзуль получила назначение на матч УПЛ - вместо Балакина
Новина українською

Комитет арбитров УАФ сообщает о замене арбитра матча 10-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Александрия", Николая Балакина, в связи с болезнью последнего.

На этот матч был назначен арбитр Екатерину Монзуль.

Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится завтра, 21 ноября. Начало игры в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Николай Балакин Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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zabo57
20.11.2020 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Просто Квашин (Харьков)
20.11.2020 в 19:15
Ну и что, что Катя любовница Павелко... Но назначение на матчи производится лотереей...
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 19:05
Рассудит рассудительно!
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